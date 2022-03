Ciche godziny w Lidlu. W jakich porach?

Lidl Polska jako pierwsza sieć, w 2019 roku wprowadziła we wszystkich swoich sklepach tzw. „ciche godziny”. Głównym założeniem akcji, jest zapewnienie odpowiednich warunków codziennego funkcjonowania osobom w spektrum autyzmu. Fundacja JiM wskazuje, że najbardziej uciążliwymi czynnikami w trakcie zakupów jest hałas, mocne oświetlenie czy kolejki do kasy.

Jakie udogodnienia kryją się pod inicjatywą Lidla i Fundacji JiM?

W każde piątki od 8:00 do 10:00 oraz w soboty od 19:00 do 21:00 we wszystkich sklepach Lidl całkowicie wyciszana jest muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnienia. Ponadto, klienci deklarujący, że są osobami w spektrum autyzmu, bez weryfikacji są obsługiwani poza kolejnością w tzw. kasach pierwszeństwa (jest to zazwyczaj kasa nr 1).

Ciche godziny obowiązują bezterminowo we wszystkich sklepach sieci Lidl.