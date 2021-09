Ciche Godziny we wszystkich salonach Empik

Ciche Godziny zaczynają obowiązywać we wszystkich salonach Empik od 23 września. W każdy wtorek od 11:00 do 13:00 oraz w czwartki od 19:00 do 21:00 w sklepach będzie wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnieniowym. Ponadto osoby w spektrum autyzmu oraz ich opiekunowie po zgłoszeniu się do doradcy klienta, będą obsługiwani poza kolejnością. Empik, wprowadzając Ciche Godziny we współpracy z Fundacją JiM - Autyzm Help, chce nie tylko wspierać osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny, ale również budować społeczną świadomość na temat trudności, z którymi każdego dnia muszą mierzyć się osoby z ASD (autism spectrum disorder).

Zakupy podczas Cichych Godzin to dobre rozwiązanie nie tylko dla osób w spektrum autyzmu. Wyciszona muzyka i komunikaty głosowe w salonach to również udogodnienie dla dzieci cierpiących między innymi na zaburzenia w zakresie integracji sensorycznej, dla których nadmierny hałas może być niezwykle stresujący, a także dla osób wrażliwych na nadmiar bodźców.

Jak pokazują dane WHO, w Polsce ASD (autism spectrum disorder) występuje u 1 na 100 mieszkańców, co oznacza blisko 400 tysięcy osób.