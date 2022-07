Ciche Godziny we wszystkich salonach Empik

Z myślą o osobach w spektrum autyzmu oraz ich bliskich, Empik wprowadza od 23 września ciche godziny we wszystkich salonach. Będą obowiązywać we wtorki ( 11:00-13:00) i w czwartki (19:00-21:00)

W trosce o tych, którym nadmiar i natężenie bodźców utrudniają zakupy, na dwie godziny w salonach zostanie wyłączona muzyka i komunikaty głosowe. Ponadto osoby w spektrum autyzmu będą mogły skorzystać z pierwszeństwa obsługi po zgłoszeniu się do doradcy

Partnerem tej inicjatywy jest Fundacja JiM. Autyzm Help – organizacja działająca na rzecz pomocy dla osób w spektrum autyzmu

Ciche godziny zaczynają obowiązywać we wszystkich salonach Empik od 23 września. W każdy wtorek od 11:00 do 13:00 oraz w czwartki od 19:00 do 21:00 w sklepach będzie wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnieniowym. Ponadto osoby w spektrum autyzmu oraz ich opiekunowie po zgłoszeniu się do doradcy klienta, będą obsługiwani poza kolejnością. Empik, wprowadzając Ciche Godziny we współpracy z Fundacją JiM - Autyzm Help, chce nie tylko wspierać osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny, ale również budować społeczną świadomość na temat trudności, z którymi każdego dnia muszą mierzyć się osoby z ASD (autism spectrum disorder).

Dodatkowo Empik przekazał wszystkim pracownikom materiały edukacyjne przygotowane przez Fundację JiM, aby jeszcze wzmocnić zrozumienie wewnątrz organizacji, czym jest spektrum autyzmu a także obalić mity z nim związane.