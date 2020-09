Cięcia kosztów czy "uproszczenie organizacji" - jakie są powody zwolnień w Carrefour Polska?

fot. shutterstock

Sytuacja pracowników sieci Carrefour w Polsce stoi pod znakiem zapytania. Sieć w oficjalnym zawiadomieniu o planowanych zwolnieniach grupowych nie podaje żadnych szczegółów. Nie znamy ani dokładnej liczby osób przeznaczonych do zwolnienia, ani terminów. Sieć tłumaczy swoją decyzję "uproszczeniem organizacji na polskim rynku, by szybciej i sprawniej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania klientów". Carrefour nie wspomina o zamykaniu sklepów czy trudnej sytuacji ekonomiczne. Decyzja wydaje się więc dość niezrozumiała.

Wiemy, że sieć chce zmienić warunki pracy i wynagradzania, a definitywne zwolnienia dotyczą około 3% zatrudnionych w Carrefour Polska, co stanowi ok. 400 osób z kadry średniego szczebla w hipermarketach.

Z ostatnich doniesień wynika, że tylko na Mazowszu sieć chce zmienić umowy 4 tys. osób.

W ocenie związkowców powodem zmian jest wyłącznie chęć ograniczenia kosztów, co na pewno nie wpłynie na poprawę jakości obsługi klientów w sklepach.

W ubiegły wtorek przedstawiciele sieci spotkali się ze związkowcami, nie doszło jednak do porozumienia. Obecnie strony ustalają termin następnego spotkania.

Przypomnijmy, że przychody spółki Carrefour Polska za 2019 rok wyniosły 8,295 mld zł w porównaniu do 7,937 mld zł rok wcześniej. Zysk netto to 81,3 mln zł (ok. 60 mln zł rok wcześniej). W planach na rok 2020 spółka ma otwarcie 1 supermarketu oraz 104 sklepów osiedlowych działających na podstawie umowy franczyzy oraz rozwijanie internetowego kanału dystrybucji.