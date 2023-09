Ciekawa fuzja. Lubelski browar przejmuje spółką holdingową

Planowana koncentracja polega na potencjalnej realizacji przez Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie, która będzie uprawniać do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A, co spowoduje przejęcie kontroli przez Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. nad Skarbiec Holding S.A.

Perła-Browary Lubelskie przejmuje

Kontrolę nad Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. sprawuje spółka Perła-Browary Lubelskie S.A., której podstawowa działalność jest związana z produkcją i wprowadzaniem do obrotu różnych rodzajów piwa.

Piwo Perła to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów Lubelszczyzny. Spółka Browary Lubelskie jest jednym z największych regionalnych producentów piwa w Polsce i niekwestionowanym liderem tej branży na Lubelszczyźnie.

Skarbiec Holding S.A. jest spółką holdingową, która sprawuje wyłączną kontrolę nad Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Podstawową działalnością spółki przejmowanej wraz ze spółką od niej zależną jest w szczególności tworzenie funduszy inwestycyjnych różnego rodzaju, zarządzanie portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Akcje Skarbiec Holding S.A. są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.