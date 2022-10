Circle K utrzymuje rabaty na zakup paliwa

Circle K: Jako jedyni utrzymujemy stały rabat na paliwa

- Klienci odwiedzający stacje Circle K nadal mogą korzystać ze zniżek podczas tankowania. Jako jedyna sieć paliwowa w Polsce utrzymujemy stałe rabaty na paliwo dla uczestników programu lojalnościowego. Mogą z nich skorzystać osoby posiadające kartę naszego programu EXTRA, która daje również dostęp do ofert specjalnych podczas codziennych zakupów w sklepach Circle K. W obecnych czasach konsumenci zwracają szczególną uwagę na ceny i możliwość obniżenia kosztów utrzymania . Mając to na uwadze, staramy się, aby nasza oferta była atrakcyjna przez cały rok. Dlatego już w maju zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stałych zniżek na paliwo, kawę, Hot Dogi i myjnię dla klientów, którzy regularnie odwiedzają nasze stacje - mówi Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska.

Circle K utrzymuje stałe rabaty na paliwo dla członków programu lojalnościowego EXTRA, które obowiązują od 11 maja br. Będąc uczestnikiem programu EXTRA, wystarczy zatankować łącznie 50 litrów, aby otrzymać pierwszy voucher z rabatem 10 groszy na litrze na paliwo bazowe (w tym LPG) lub 15 groszy na paliwo premium. Wykorzystując rabat na wszystkich stacjach sieci, na których działa program lojalnościowy, jednorazowo można zakupić aż 85 litrów paliwa w obniżonej cenie. Vouchery rabatowe otrzymują wszyscy klienci - również ci, którzy opłacają tankowania kartami flotowymi.

Dodatkowe korzyści dla uczestników programu Circle K

Po zatankowaniu łącznie 100 litrów – otrzymują 50% rabatu na dowolną kawę lub Hot Doga, a po przekroczeniu progu 150 litrów - 50% rabatu na dowolny program myjni. Dodatkowo, przystępując do programu, po zakończonej rejestracji każdy nowy klient dostaje w prezencie kawę lub Hot Doga, podobnie jak z okazji urodzin. Aby otrzymać dostęp do licznych ofert specjalnych na wybrane produkty w sklepie oznaczone symbolem „EXTRA z kartą”, wystarczy jedynie okazać kasjerowi kartę w momencie płatności. Korzystając ze zniżek podczas zakupów w sklepie Circle K, można nie tylko zaoszczędzić, ale także nieść pomoc. Do odwołania obowiązuje akcja, w ramach której z każdych 30 transakcji sklepowych sieć przekaże 1 zł na cele charytatywne.

Dodatkowa promocja na stacjach Circle K

Oprócz stałych rabatów na zakup paliwa, kawy, Hot Doga i myjni, sieć Circle K przygotowała dla klientów dodatkową, czasową ofertę, dzięki której będą mogli zaoszczędzić jeszcze więcej podczas codziennych zakupów. Do 2 listopada obowiązuje promocja "Kawa lub Hot Dog za grosze". Wystarczy zatankować 20 litrów dowolnego paliwa z kartą EXTRA, żeby odebrać kawę lub Hot Doga za jedyne 99 groszy. Cena promocyjna obejmuje wszystkie wielkości i rodzaje kaw oraz Hot Dogów wraz z dodatkami.