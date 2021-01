Circle K wspiera pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży

Circle K wspiera bezpłatny Telefon Zaufania 116 111, przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Fot. materiały prasowe

Od 27 stycznia część zysku ze sprzedaży kaw na stacjach własnych Circle K zostanie przekazane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na uruchomienie dodatkowego stanowiska Telefonu Zaufania 116 111, w godzinach, kiedy dzwoni najwięcej dzieci. Dzięki temu ufundowanych zostanie wiele godzin pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w kryzysie. Akcja na sieci stacji Circle K potrwa do połowy marca.

Wspólne działania to odpowiedź na bieżące potrzeby, wynikające z trwającej pandemii oraz przeniesienia w znacznej mierze życia zawodowego i edukacji w tryb zdalny, przez co wiele osób czuje się samotnych i przytłoczonych przymusem pozostawania w domu. Jest to szczególnie trudne dla dzieci i młodzieży, które mają ograniczony kontakt z rówieśnikami, a dodatkowo spędzają dużo czasu w domu. Często powoduje to frustrację i wpływa na ich stan psychiczny. Właśnie dlatego Circle K Polska zdecydowało się wesprzeć najmłodszych w tym trudnym dla nich czasie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę to największa w Polsce organizacja przeciwdziałająca przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Już od 12 lat prowadzi bezpłatny Telefon Zaufania 116 111, który odpowiada na pilne potrzeby dzieci w Polsce. Od momentu powstania jego konsultanci odebrali ponad 1,3 miliona połączeń telefonicznych od dzieci. Od marca 2020 r. Telefon udziela pomocy przez całą dobę.