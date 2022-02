Circlewise zbuduje program partnerski dla Edinos

Edinos rezygnuje z dotychczasowych współprac z sieciami afiliacyjnymi i przenosi wszystkie działania z tego obszaru na platformę Circlewise, na której zbuduje swój własny program partnerski.

- Towary sygnowane naszymi markami (Lumes, Elior i Profeos) można znaleźć w wielu sklepach z wyposażeniem wnętrz w całej Europie, natomiast w Polsce chcemy skupić się przede wszystkim na rozwoju e-commerce, czyli sklepu Edinos.pl, w którym sprzedajemy produkty home&decor wielu producentów, jak również nasze własne marki.

Start kampanii planowany jest na przełom lutego i marca.

- Ponieważ Edinos nie posiada rozbudowanego zespołu zajmującego się afiliacją, skorzysta z opcji "program co-managed", dzięki czemu ciężar operacyjny związany z budową programu i jego rozwojem będzie spoczywał na dedykowanym zespole Circlewise. Na starcie współpracy będziemy m.in. uczestniczyć aktywnie w przenoszeniu wydawców do programu in-house, jak i służyć wsparciem na wszystkich potrzebnych polach – mówi Kacper Procki, Sales Development Manager w Circlewise.



Circlewise to międzynarodowa spółka z centralą w Norwegii, oferująca sklepom online komplet narzędzi do budowy i prowadzenia programu partnerskiego in-house oraz automatyzacji procesów z tym związanych. Klienci Circlewise na polskim rynku to m.in. eobuwie, MODIVO, DUKA, home&you czy Etam.