Cisowianka dotrze do sklepów koleją. Jakie są zalety tego rozwiązania?

Dwa inauguracyjne transporty kolejowe, które zrealizowano w maju, pozwoliły na dostarczenie aż 88 kontenerów, eliminując z dróg taką samą liczbę ciężarówek z naczepą, zwanych popularnie TIRami. Tym samym jednorazowo koleją przewieziono aż 2 miliony butelek wody.

Pierwsze dwa pociągi z Nałęczowa z wodą mineralną Cisowianka dotarły do Poznania oraz Sosnowca, skąd odbywa się dystrybucja odpowiednio na terenie Wielkopolski oraz na Śląsku, Zagłębiu i w Małopolsce.

Jeden pociąg pozwala na przewiezienie aż 44 kontenerów z produktami Nałęczów Zdrój. Oznacza to, że każdy transport kolejowy jest w stanie zastąpić 44 ciężarówki z naczepami, które nie muszą poruszać się po polskich drogach.

- Kolej uznawana jest za najbardziej ekologiczny i bezpieczny środek transportu. Dlatego Cisowianka do transportu swojej wody, oprócz samochodów chce coraz częściej wykorzystać także tory – komentuje Tomasz Wojtasiński, dyrektor zarządzający należącej do Grupy Nałęczów Zdrój spółki Intermodal, odpowiedzialnej za dystrybucję jej produktów.

Czym jest transport intermodalny

Niskoemisyjna i bezpieczna kolej to element całościowej, zrównoważonej koncepcji dystrybucji towarów Grupy Nałęczów Zdrój. Chodzi o tzw. transport intermodalny, polegający na łączeniu przewozów kolejowych z innymi formami transportu, z wykorzystaniem tej samej jednostki ładunkowej (kontener, naczepa).

- Dzięki lokalizacji naszego zakładu blisko linii kolejowej w Nałęczowie jest dla nas naturalne, że chcemy w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać jej ekologiczny potencjał. Dostarczenie wody do pociągu jest w naszym przypadku szybkie i nieuciążliwe dla mieszkańców. Główny transport realizowany jest koleją na odległość kilkuset kilometrów. Każdy obejmuje jednorazowo nawet 44 kontenery, które wyładowywane są na terenie terminala. Tzw. „ostatnia mila”, czyli transport z terminala do odbiorcy, realizowany jest transportem drogowym przez specjalne naczepy do przewozu kontenerów, ale już na o wiele krótszych, w porównaniu z kolejowymi, trasach – tłumaczy Tomasz Wojtasiński i dodaje: - Grupa Nałęczów Zdrój, z planami inwestycyjno-projektowymi w zakresie rozwoju transportu intermodalnego oraz powołaniem specjalnej spółki do tego dedykowanej, jest prekursorem tego typu rozwiązań w naszej branży.

Rozbudowa kolei a handel

- Myślę, że jednym z najważniejszych czynników rozwojowych dla handlu w Polsce będzie rozbudowa infrastruktury kolejowej przy dużych centrach logistycznych. Formalny rozwój transportu intermodalnego realizowany przez Nałęczów Zdrój to pokazanie, że ten trend jest dla nas ważny i my już dziś zaczynamy go urzeczywistniać. Mamy nadzieję, że będzie to taka swoista „iskra” dla naszych partnerów biznesowych, przyspieszająca plany rozwoju kolei właśnie przy ich centrach – podsumowuje Tomasz Siemiątkowski.