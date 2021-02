Click&collect w 12 galeriach NEPI Rockcastle

Click&collect nową usługą w galeriach Rockcastle

By wspierać lokalnych najemców, NEPI Rockcastle rozpoczęło w swoich obiektach promocję usługi Click&Collect. Dzięki niej, konsumenci mogą zamówić online produkty oferowane przez marki obecne w lokalnej galerii, a następnie odebrać je w wybranym sklepie.

Skorzystanie z możliwości zrobienia zakupów w systemie Click&Collect jest proste i intuicyjne. Wystarczy wejść na niezależny landing page wbudowany w strukturę strony www każdej z galerii, wybrać sklep i złożyć w nim zamówienie on-line. Każda wizytówka najemcy posiada krótką instrukcję zamówienia przesyłki do wybranego sklepu stacjonarnego. Przewidywany czas realizacji to od kilku do kilkunastu godzin, a o możliwości odebrania przesyłki klienci zostaną poinformowani smsem, mailem lub telefonicznie.

– Promocja usługi Click&Collect w ramach tego, że #WspieramyNaszeSklepy poparta jest analizą potrzeb i oczekiwań zarówno najemców, jak i konsumentów – niemniej jest to nieco eksperymentalna decyzja. Naszą komunikację opieramy na pokazaniu, że wizyty w centrum są bezpieczne – a dzięki usłudze C&C mogą być jeszcze szybsze – mówi Dominik Piwek, Head of Marketing & PR CEE, NEPI Rockcastle. – Z kolei dla najemców nasz landing page to prosprzedażowe narzędzie wsparcia. Wielu klientów do tej pory nie zdawało sobie sprawy z możliwości takiej realizacji zamówienia, a odbiór osobisty bez dodatkowych kosztów jest dla nich atrakcyjnym rozwiązaniem. #WspieramyNaszeSklepy to narzędzie naszych starań o ożywienie ruchu w galeriach – wyjaśnia Dominik Piwek.

Usługa Click&Collect promowana jest na stronach wszystkich 12 galerii NEPI Rockcastle w Polsce od początku stycznia. Promocja akcji bazuje na kampanii behawioralno-kontekstowej online (geotargeting oraz remarketing) oraz komunikacji w mediach społecznościowych poszczególnych galerii. Dodatkowo, wsparta jest komunikatami na nośnikach digital signage w przestrzeni centrów. Rozwiązanie ma stać się integralną częścią ekosystemu centrów handlowych sieci NEPI Rockcastle - stała analiza statystyk pozwoli na rozwój narzędzia w przyszłości. W pierwszych dwóch tygodniach kampanii z usługi skorzystało niemal 4 tys. klientów.

W portfelu Rockcastle są: Focus Mall Piotrków Trybunalski, Focus Mall Zielona Góra, Bonarka City Center, Aura Olsztyn, Galeria Tomaszów, Galeria Warmińska, Galeria Wołomin, Karolinka Shopping Centre, Platan Shopping Centre, Solaris Shopping Centre.