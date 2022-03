Cloud Technologies kontynuuje skup akcji

Spółka w ramach transzy trwającej od 15 lutego do 25 marca skupiła od inwestorów 14,5 tys. akcji własnych o łącznej wartości 379,2 tys. zł.

Przeprowadzenie skupu akcji w ramach programu motywacyjnego jest jednym z elementów strategii spółki na lata 2021 - 2023.

- Akcje nabyte w ramach skupu zostaną przeznaczone na program motywacyjny przeznaczony dla kluczowych pracowników i współpracowników, którzy angażując się w dynamiczny rozwój spółki przybliżają nas do osiągnięcia celów określonych w naszej strategii rozwoju – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

15 mln zł na skup akcji

Zarząd Cloud Technologies upoważniony jest do dokonania skupu 250 tys. akcji własnych za nie więcej niż 15 mln zł. Taką decyzję podjęli akcjonariusze spółki 31 stycznia br. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Skup akcji jest powiązany z programem motywacyjnym, który stanowi jeden z elementów strategii spółki przyjętej na lata 2021 - 2023. Beneficjentami programu będą członkowie wyższej kadry kierowniczej i organów zarządczych spółki. Uczestnicy programu zostaną upoważnieni do objęcia do 250 000 akcji w 2024 roku przy spełnieniu KPI w postaci skumulowanego EBITDA w wysokości 55 mln zł.

- Pozytywne efekty realizacji strategii widać już w wynikach za 2021 rok oraz wynikach sprzedaży danych do kluczowych klientów w styczniu br. Wzrosły one o 64% r/r. Jednocześnie, zgodnie z zapowiedzią, inwestujemy w rozwój naszej technologii oraz poszukujemy ciekawych okazji akwizycyjnych, mających na celu szybkie zwiększenie dystrybucji naszych danych – dodaje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies ma za sobą rekordowy rok. EBITDA wyniosła 17,5 mln zł, blisko trzykrotnie więcej niż w roku 2020. Zysk netto wzrósł do 8,7 mln zł, czyli o 8,1 mln zł r/r. Przychody osiągnęły poziom 55 mln zł, gdzie za 45% wyniku, o 19 p.p. więcej niż przed rokiem, odpowiadała sprzedaż danych, cechująca się najwyższą marżowością i mająca największy wpływ na dynamiczny rozwój spółki.