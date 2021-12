Cloud Technologies: Rośnie sprzedaż cyfrowych danych

Segment Data enrichment cechuje się wysokim poziomem marży EBITDA, bliskim 70% i na koniec września br., odpowiadał już za 45% przychodów całej grupy Cloud Technologies.

Segment Data enrichment obejmuje monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Realizowana w jego ramach działalność polega głównie na sprzedaży anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które są następnie wykorzystywane do precyzyjnego targetowania reklamy internetowej.

Najważniejszymi odbiorcami danych są platformy umożliwiające zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic, z których korzystają reklamodawcy z całego świata, a kluczowym i największym rynkiem jest USA, który odpowiada za około 80% przychodów Cloud Technologies.

Dane jako produkt

- Najważniejszym czynnikiem wzrostu wyników finansowych jest sprzedaż danych jako produktu, którą prezentujemy w ramach segmentu Data enrichment. Stanowi on kluczowy element nowego modelu biznesowego, rozwijanego od 2019 roku, który cechuje się skalowalnością i globalnym zastosowaniem. Ogłoszona przez nas w listopadzie strategia na lata 2021-2023, zakłada m.in. dalszy dynamiczny wzrost tego segmentu i obszarów, które mają bezpośredni i pośredni wpływ, na notowaną przez niego sprzedaż. Spodziewamy się stabilnych, dwucyfrowych wzrostów Data enrichment w najbliższych miesiącach – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.



W III kwartale 2021 r. segment Data enrichment zanotował 6,5 mln zł przychodów, rosnąc o 65% r/r i 14% kw/kw. Narastająco po 9 miesiącach, przychody segmentu wyniosły 16,8 mln zł, co oznacza wzrost o 120% r/r. Wysoka, blisko 70% marżowość segmentu wynika przede wszystkim ze znacznego udziału kosztów stałych, które przy rosnących wynikach sprzedażowych pozwalają wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej i dynamicznie przekładać się na zysk segmentu oraz całej grupy Cloud Technologies.



Według szacunków Zenith, wzrost wartości globalnych wydatków na reklamę cyfrową w 2022 r. wyniesie 14% w ujęciu rok do roku.