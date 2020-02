Co czeka sektor rolno-spożywczy za 10 lat?

Jaki może być wpływ zmian klimatu w Polsce na sektor rolno-spożywczy w perspektywie 10 lat? Futurolog Kacper Nosarzewski, partner w warszawskiej firmie foresightowej 4CF i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością opowiada o koniecznej adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych

Zmiany klimatu dla polskiego sektora rolno-spożywczego oznaczają tylko kłopoty. Korzyści netto z wydłużonego okresu wegetacji okazały się raczej obosiecznym mieczem, bo choć wzrasta efektywność niektórych upraw, to rośnie zachwaszczenie, a anomalie pogodowe uderzają pełną mocą w uprawy w krytycznych momentach - mówi serwisowi portalspozywczy.pl futurolog Kacper Nosarzewski, partner 4CF Future Foods i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.

- Co więcej, rośnie ryzyko pojawienia się nowych szkodników. Nie ma żadnych wiarygodnych prognoz, które wskazywałyby, że posuchy, które już od ponad dekady rosną do rangi największego wyzwania dla rolnictwa, skończą się - dodaje.

Futurolog podkreśla, że konieczna jest adaptacja do zmian klimatu. - Stosowane przez rolników typowe strategie adaptacyjne w rolnictwie polegają zwykle na stosowaniu odmian upraw odpornych na suszę, dywersyfikacji upraw, wprowadzeniu zmian w strukturze upraw i kalendarzu zasiewów, a także na wspieraniu zachowania wilgotności gleby poprzez odpowiednie rozwiązania techniczne, w tym poprawę efektywności nawadniania oraz zalesianie i agroleśnictwie - tłumaczy.

- Rolnicy, którzy nie zdobędą wiarygodnej wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu są na straconej pozycji. Ale to wciąż za mało - jaka jest długoterminowa recepta na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami? Nie obejdzie się bez inwestycji, bo trzeba rozważyć głębokie zmiany - dotyczy to zarówno rolników, hodowców, jak i przetwórców - uważa eksper

