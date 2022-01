Co czwarta firma z sektora MŚP doświadczyła cyberataku w 2021 roku

MŚP pod obstrzałem cyberprzestępców

Przestępcy coraz częściej atakują małe i średniej wielkości firmy ponieważ są one dla nich łatwym i atrakcyjnym celem. Nie mają takich zabezpieczeń jak korporacje, a jednocześnie skala potencjalnych korzyści z udanego ataku jest większa niż w przypadku działań wymierzonych w zwykłych ludzi. Stąd duża liczba cyberataków - najczęściej z wykorzystaniem złośliwego oprogramowanie typu malware (64% wskazań) oraz oprogramowania ransomware (34%). Często dochodzi także do ataków na skrzynki pocztowe (22%), z wykorzystaniem wirusów (20%) oraz phishingu (18%).

Ransomware – płacić czy nie płacić?

W ocenie firm MŚP to ataki ransomware, które polegają na zablokowaniu dostępu do komputera i baz danych użytkownika, wiążą się z największym zagrożeniem. Obawia się ich aż 93% przedsiębiorców. W tej grupie 8% respondentów uważa, że tego typu atak mógłby doprowadzić do unicestwienia ich firmy lub bardzo poważnych szkód (32%). Aż 73% firm przyznało, że choć niechętnie, to jednak byłaby gotowa zapłacić okup cyberprzestępcom za odblokowanie dostępu do swoich komputerów i baz danych.

Pracownicy najsłabszym ogniwem

Aż 79% firm z sektora MŚP uważa, że zagrożenie ze strony cyberprzestępców jeszcze bardziej wzrośnie w kolejnych latach, zaś 65% uważa prawdopodobieństwo ataku na ich firmę za duże. Oceniając źródła zagrożeń, przedsiębiorstwa na pierwszym miejscu wskazują własnych pracowników, którzy mogą wprowadzić zainfekowane oprogramowanie do sieci firmowej łącząc się z nią z własnych urządzeń (36% wskazań), wykazując się nieroztropnością w zakresie bezpieczeństwa IT (35%) lub podczas korzystania z firmowych aplikacji po zdalnym połączeniu z służbowych laptopów i smartfonów (33%). Często wskazywanym zagrożeniem jest także nieaktualne oprogramowanie zabezpieczające (30%).

Inne najczęściej stosowane przez firmy zabezpieczenia obejmują firewalle (48% wskazań), a także specjalne zabezpieczenia do połączeń z internetem przez przeglądarkę (33%) i programów email (30%). Innymi często wykorzystywanymi narzędziami są Web Application Firewall (30%), oprogramowanie na telefony komórkowe chroniące pracowników (28%), wielostopniowa autentykacja użytkowników (26%), oprogramowanie antywirusowe (20%) oraz ochrona AntyDDos (19%).

Ile płacić za swoje bezpieczeństwo?

Pomimo dużej świadomości zagrożeń tylko 34% firm MŚP planuje zwiększyć wydatki na cyberbezpieczeństwo w 2022 roku. W przypadku 40% firm budżet na ten cel pozostanie taki sam, a 22% przedsiębiorstw planuje ograniczyć takie wydatki. Najczęściej wskazywanymi barierami na drodze do lepszej ochrony przed cyberzagrożeniami są wysokie koszty związane z zatrudnieniem specjalistów ds. bezpieczeństwa IT (31% wskazań), wysoki koszt oprogramowania zabezpieczającego (30%), brak osoby zarządzającej cyberbezpieczeństwem (25%), zbyt dużo produktów i usług do zabezpieczenia oraz brak wiedzy, co należy zrobić (po 24% wskazań).