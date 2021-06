Co czwarta polska firma działa w handlu

Połowa badanych Polaków w wieku 16-65 lat uważa się za osoby przedsiębiorcze, fot. mat. pras. Grupy Eurocash

21 czerwca w Polsce obchodzimy Dzień Przedsiębiorcy. Ogromna większość z działających w Polsce przedsiębiorstw (99,8 proc.) to mikro, małe i średnie firmy. Co czwarta polska firma działa na rynku handlu.

Badanie “Przedsiębiorczość Polaków” przeprowadzone w ubiegłym roku przez IQS dla Grupy Eurocash, pokazuje, że aż połowa badanych Polaków w wieku 16-65 lat uważa się za osoby przedsiębiorcze

Ponad 40% ankietowanych uważa, że posiada umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia działalności gospodarczej. Aż 31% Polaków planuje otworzyć własny biznes w ciągu najbliższych pięciu lat. Widoczne postawy przedsiębiorcze obserwowane są we wszystkich grupach wiekowych

Przedsiębiorstwa w Polsce – najciekawsze dane

Przedsiębiorczość Polaków potwierdzają dane. W 2008 roku w Polsce istniało 1,86 mln przedsiębiorstw, a 10 lat później, w 2018 roku, było ich już 2,15 mln – oznacza to wzrost o 15,5%. Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stanowi zdecydowaną większość wśród polskich firm – 99,8%. Wśród nich najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorstwa – 96,7%. Największą grupę przedsiębiorstw pod względem sektorowa stanowią firmy usługowe – 52,1%. Co czwarta firma działa w obszarze handlu (23,6%), a co ósma w budownictwie (14,1%).

Polskie przedsiębiorstwa odpowiadają także za ogromną część krajowego PKB – aż 72,3%. Z tego małe i średnie przedsiębiorstwa generują blisko co drugą złotówkę do PKB (49,1%), a mikroprzedsiębiorstwa generują ok. 30,3%.

Cechy polskich przedsiębiorców

Jak wynika z badania “Przedsiębiorczość Polaków”, polscy przedsiębiorcy cechują się: wytrwałością, na cechę tę wskazało aż 89% ankietowanych oraz zdolnościami przywódczymi (73%). Wśród ankietowanych rzadziej (chociaż nadal u ponad połowy) występowały postawy związane z gotowością do podejmowania ryzyka.

A czym jest przedsiębiorczość według Polaków? To przede wszystkim kreatywność, którą wskazało aż 37% ankietowanych w badaniu Grupy Eurocash. Poza tym przedsiębiorczość to według Polaków także: konsekwencja, podejmowanie ryzyka, wypracowywanie zysku i umiejętność racjonalnej kalkulacji.

Analizując postawy przedsiębiorcze Polaków można dostrzec, że najmłodsi są najbardziej nastawieni na osiągnięcie wyższych zysków, częściej szukają okazji. Dla nich zakup to inwestycja, na której nie chcą stracić. Tymczasem starsze pokolenia są bardziej ostrożne w swoich zachowaniach – np. są dużo bardziej skłonni ograniczać swoje wydatki i twardo trzymać się planu budżetowego.