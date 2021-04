Co czwarta zabawka zakwestionowana przez inspekcję handlową

Prawie 1000 zabawek, ponad 550 przedsiębiorców – to efekty kontroli Inspekcji Handlowej w 2020 roku. Co czwarty produkt został zakwestionowany - najczęściej brakowało danych producenta lub importera.

- Inspekcja handlowa sprawdza bezpieczeństwo różnych produktów m.in. zabawek, mebli, narzędzi i wielu innych produktów dostępnych w Polskich sklepach. Część z nich wycofuje z obrotu, poddaje utylizacji, upomina przedsiębiorców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów prawa. Korzystają na tym konsumenci, którzy powinni mieć zapewniony dostęp tylko i wyłącznie do bezpiecznych produktów na rynku – podsumowuje Prezes UOKiK.

W 2020 r. łącznie kontrolami objęto 556 podmiotów gospodarczych, w tym:

• 232 dystrybutorów (placówki detaliczne),

• 158 sprzedawców hurtowych,

• 87 sklepów wielkopowierzchniowych,

• 46 importerów,

• 33 producentów krajowych

Łącznie zakwestionowano 392 rodzaje zabawek (25,9 % ogółu skontrolowanych).

Najwięcej zabawek pochodziło z Chin (544), z czego zakwestionowano 292. To aż 53,6% wszystkich zabawek pochodzenia chińskiego. W przypadku zabawek pochodzących z Polski, zostały zakwestionowane 34 (24% ogółu zabawek wyprodukowanych w Polsce).

Niezgodności formalne stwierdzono w 392 wyrobach (we wszystkich zakwestionowanych). Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie:

• braku lub nieprawidłowych danych producenta lub importera - w 134 przypadkach (utrudniony lub niemożliwy do ustalenia podmiot wprowadzający zabawkę do obrotu);

• braku lub nieprawidłowych ostrzeżeniach - w 82 przypadkach (np. brak ostrzeżenia o obowiązku zabawy pod kontrolą dorosłych, przeznaczeniu zabawki tylko do użytku domowego, braku ostrzeżenia o substancjach zapachowych mogących wywoływać alergie);

• braku lub nieprawidłowo sporządzonej deklaracji zgodności - w 72 przypadkach (np. braku odniesienia do przepisów lub zastosowanych w procesie produkcji norm, np. normy dotyczącej zabawek elektrycznych);

• braku lub niezasadnym umieszczeniu ostrzeżenia ”0-3” - w 63 przypadkach (np. umieszczenie ostrzeżenia na zabawkach przeznaczonych dla dzieci starszych; niepoprawnie sformułowane, niezgodne z rozporządzeniem MRiF)

• niewskazania ryzyka związanego z użytkowaniem zabawki - w 41 przypadkach (np. informacji o małych elementach, które zawiera zabawka – ryzyko zadławienia);

• braku lub niezasadnym umieszczeniu instrukcji bezpieczeństwa - w 40 przypadkach (np. brak instrukcji wymiany baterii, brak instrukcji czyszczenia zabawki, instrukcja dotycząca zabawek zasilanych na baterie dołączona do lalki nieposiadającej zasilania bateryjnego, braku instrukcji w języku polskim);

• braku lub nieprawidłowym oznakowaniu CE - w 26 przypadkach;

• dołączenia instrukcji i ostrzeżeń w innych językach, niż język polski - w 25 przypadkach.