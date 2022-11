Co dała panika cukrowa? Cenę prawie dwa razy wyższą...

Na początku lipca br. pojawiły się pierwsze informacje, że w sklepach brakuje cukru.

Panika cukrowa wywindowała ceny cukru

W tym okresie duże sieci handlowe zaczęły więc reglamentować towar. Limit zakupu cukru wprowadziła Biedronka (10 kg na jeden paragon), Netto (10 kg na jeden paragon) oraz Aldi (5 kg na jeden paragon). Tak rozpętała się panika cukrowa....Cukier zaczął się nawet pojawiać się na Allegro ze średnią ceną ok. 10 zł za kilogram.

Ceny cukru: Od 3,06 zł w styczniu do 5,94 zł w listopadzie

Jak kształtowały się średnie ceny cukru w sklepach w całym 2022 roku?

Według danych Koszyka Cenowego dlahandlu.pl w styczniu 2022 r. średnia cena 1 kg. cukru w najpopularniejszych sklepach to 3,06 zł, w lutym również 3,06 zł, w marcu 3,33 zł, kwietniu było to 3,34 zł, czerwcu 3,33 zł, lipcu cena podniosła się do 4,25 zł, sierpniu do 5,49 zł, we wrześniu cukier kosztował średnio 6,76 zł, październiku 5,65 zł. Jaką cenę mamy obecnie? Średnia cena 1 kg cukru w listopadzie to 5,94 zł.

Ceny cukru źródło Koszyk Cenowy dlahandlu.pl

Dlaczego zabrakło cukru latem? Do sprawy odniósł się wtedy m.in. Jacek Saisn, wicepremier i minister aktywów państwowych. - Mówimy o brakach w wielkich sieciach handlowych, które są kontrolowane przez zagraniczny kapitał. My wiemy, że duże zagraniczne podmioty chętnie zaopatrują się u zagranicznych producentów, mają swoich dostawców - powiedział. Jak dodał, w przypadku cukru, w Polsce są to firmy, które wykupiły polskie cukrownie w latach 90. - To dwie, duże niemieckie firmy funkcjonujące na polskim rynku, które kontrolują 60 proc. polskiego rynku - wskazał.