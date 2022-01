Co dalej z Tesco w Europie Środkowej? Analiza możliwych scenariuszy

Tesco od co najmniej 2017 r. odnotowuje powolny wzrost przychodów z działalności w Europie Środkowej, przy niewielkiej lub zerowej rentowności. Detalista sprzedał już znaczną część swojej działalności w Azji, wystawia na sprzedaż swój biznes w Azji Południowo-Wschodniej i wycofuje się z joint venture w Chinach.

Polexit Tesco

Tesco sprzedało już oddział w Polsce, czego oczekiwało wielu dostawców sieci z regionu.

Teraz pytanie: jaki kierunek obierze detalista w krajach regionu jak Czechy, Węgry czy Słowacja?

Scenariusze dla Tesco w Europie Środkowej

Amin Alkhatib, starszy analityk ds. handlu detalicznego w IGD, wyjaśnia co może zrobić detalista.

Sieć Tesco spotkała się w Europie Środkowej z dużą konkurencją ze strony dyskontów takich jak Lidl, Biedronka czy Aldi. Aby konkurować, przekształciła swoją działalność oferując konkurencyjne ceny i redukując koszty, co razem pomogło zwiększyć rentowność.

Detalista poszedł również w kierunku strategii EDLP, co doprowadziło do zagwarantowania kupującym niskich cen na 600 SKU w całym regionie. Zmniejszono liczbę SKU hipermarketów i supermarketów odpowiednio o 25% i 50%, co pomogło obniżyć koszty obsługi zapasów. Zmniejszono również wielkość hipermarketów i wydzierżawiono lub sprzedano niektóre nieruchomości, aby obniżyć koszty ogólne i operacyjne.

Po wdrożeniu tych inicjatyw firma odnotowała wzrost zysków na trzech rynkach, ale nadal walczy o zwiększenie udziału w regionie. Tesco zauważyło, że kupujący przenoszą swoje wydatki na dyskonty, a ich uwagę przyciągają konkurencyjne ceny i poszerzający się asortyment w tym segmencie.

Transformacja do modelu EDLP nie była wystarczająco skuteczna

Wydaje się, że detalista ma trudności z pomyślnym zrównoważeniem strategii EDLP z celem zwiększenia udziału w rynku i utrzymania rentowności. W tych samych krajach Lidl i Kaufland z powodzeniem wdrożyły skuteczną strategię cenową.

Dwie sieci należące do Schwarz Group dodają nowe SKU, podczas gdy Tesco racjonalizuje swój asortyment. Poprawiły także doświadczenia zakupowe w sklepach i otworzyły nowe oddziały w dogodnych lokalizacjach.

Aby konkurować z tymi wszystkimi elementami, Tesco musiałoby przemyśleć sposób, w jaki patrzy na swój asortyment, sieć dystrybucji i zarządzanie kategoriami, aby skuteczniej wdrażać strategię EDLP.

Tesco Central Europe może zostać sprzedane w częściach