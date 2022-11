Co jeść, żeby nie chorować? Sklepy przejmą rolę dietetyków

Aż 75 proc. konsumentów uważa, że świeża i zdrowa żywność posiada właściwości terapeutyczne.

Coraz więcej osób jest skłonnych dzielić się swoimi danymi medycznymi z producentami żywności i sieciami spożywczymi.

– Z powodu wysokiej inflacji konsumenci przywiązują jeszcze większą wagę do produktów, które wybierają na zakupach. Jednocześnie duża grupa klientów, bez względu na koszty, chce odżywiać się zdrowo. Jak wynika z analizy Fresh food as medicine, przygotowanej przez firmę doradczą Deloitte, 84 proc. respondentów robiąc zakupy spożywcze, kieruje się względami zdrowotnymi, a 55 proc. jest skłonna zapłacić więcej, traktując ten wydatek jako inwestycje w dobrą kondycję i samopoczucie. Producenci żywności i sprzedawcy powinni jednak dołożyć więcej starań, by ułatwić klientom dokonywanie zdrowych wyborów. Dotyczy to również obszaru zarządzania ich danymi medycznymi.

Czy droższa ale zdrowsza żywność ma rację bytu w dobie kryzysu?

– W czasach szalejących cen konsumenci na całym świecie, ale także w Polsce poświęcają dużo czasu na zastanowienie, które produkty kupić, a bez jakich mogą się obejść. Dla wielu klientów najważniejszym aspektem, oprócz ceny, jest to, czy kupowana przez nich żywność jest zdrowa i świeża. Wzmocniony przez pandemię trend, który był widoczny od kilku lat, nie traci na znaczeniu również teraz – mówi Piotr Ćwikliński, starszy menedżer, Life Sciences & Health Care w Deloitte.

Jak wynika z badania Deloitte Fresh food as medicine, aż 84 proc. konsumentów, wypełniając swój koszyk spożywczy, kieruje się troską o swoje zdrowie i samopoczucie. Z kolei trzy czwarte ankietowanych aktywnie poszukuje żywności, która jest dostosowana do ich potrzeb. Co więcej, 55 proc. klientów twierdzi, że jest gotowych zapłacić więcej za odpowiednie produkty, ponieważ przyczynia się to do utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia.

Zdrowa żywność jak najlepsze lekarstwo?

Jak pisze Deloitte, nieodpowiednia dieta jest jednym z głównych czynników powodujących choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2 i niektórych rodzajów nowotworów. Dane nie zostawiają wątpliwości – złe odżywianie oparte na przetworzonym i niezdrowym jedzeniu, przyczynia się do co piątego zgonu. Jednocześnie społeczna świadomość co do wpływu diety na zdrowie jest coraz większa. Badania Deloitte pokazało, że aż 78 proc. osób uważa, że właściwe odżywianie może uchronić przed zachorowaniem na niektóre schorzenia, a 76 proc. jest zdania, że żywność ma zdolność terapeutyczną. Z kolei aż trzy czwarte respondentów wierzy, że zdrowe i świeże produkty mają właściwości lecznicze. Takie podejście otwiera nowe możliwości przed producentami żywności i sprzedawcami, którzy od lat aspekt zdrowotny podkreślają w swoich strategiach i przekazach reklamowych.

– Niestety konsumenci wciąż czują się niedoinformowani – szczególnie, że świeża żywność bardzo często nie jest pakowana, a to oznacza, że brakuje na niej informacji o składzie i jego wpływie na zdrowie. To powoduje, że ponad 60 proc. kupujących powołuje się na sprzeczne dane co do znaczenia poszczególnych produktów, a 40 proc. nie rozumie, które z nich mogą zadziałać prozdrowotnie – mówi Piotr Ćwikliński.

Nieco ponad połowa badanych twierdzi, że uzyskanie wiedzy na temat pochodzenia żywności, jej bezpieczeństwa i właściwości odżywczych jest niezbędne, aby móc z pełnym przekonaniem stosować dany produkt jako lek.

Dane o zdrowiu w zamian za wiedzę

Firmy, które mogą pomóc konsumentom w poszerzeniu ich wiedzy na temat zależności między świeżą żywnością a jej wpływem na zdrowie, mają szansę zdobyć przewagę konkurencyjną i przekonać do siebie klientów innymi czynnikami niż tylko cena.

Jak wynika z analizy Deloitte, ponad połowa badanych jest skłonna dzielić się swoimi danymi oraz zaufać właścicielowi sklepu z żywnością, by w zamian otrzymywać indywidualne zalecenia dotyczące konkretnych produktów spożywczych. Ponadto 42 proc. konsumentów deklaruje chęć udostępniania informacji medycznych na swój temat w celu otrzymania bardziej spersonalizowanych rekomendacji w zakresie odżywiania.

Najbardziej skłonne do takiego zachowania są osoby młode oraz w średnim wieku, które zamieszkują duże miasta. Do tej grupy zaliczają się także klienci, którzy są gotowi zapłacić więcej za produkt spożywczy, traktując go jako wsparcie w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Co ciekawe, chętni do dzielenia się swoimi danymi są także ci, którzy kupują roślinne alternatywy dla produktów zwierzęcych.

– Podobne zjawisko dostrzegamy od czasów pandemii w opiece medycznej. W tym sektorze pacjenci coraz częściej są gotowi udostępniać swoje informacje medyczne w zamian za bardziej skuteczne i zindywidualizowane leczenie. Jak pokazuje nasz raport, przemysł spożywczy oraz sieci handlowe, po spełnieniu szeregu warunków prawnych, w tym z zakresu cyberbezpieczeństwa, są kolejnymi, które mogą wykorzystać ten trend – przekonuje Jakub Misiak, partner associate w Deloitte Legal.

Badanie zostało wykonane w USA. Wzięło w nim udział ponad 2 tys. respondentów w wieku 18-70 lat.