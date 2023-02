Co kupić na walentynki? Znamy propozycje Lidla (zdjęcia)

W ofercie Lidla pojawiły się uśmiechnięte, walentynkowe pluszaki (14,99 zł/ 1 szt.) marki Livarno Home. Jako drobny upominek (albo dodatek do „głównego” prezentu), sprawdzą się też skarpetki z sercami: męskie, (Livergy, 29,95 zł/ 5 szt./ 1 opak.) lub damskie (Esmara, 17,97 zł/ 3 szt. / 1 opak.), ozdobione sercami, „całusami”, czy napisami.

Walentynkowa oferta Lidla, fot. mat. pras.

Piżamy na walentynki

Drugiej połówce można wręczyć coś więcej, np. piżamę - komplet składający się z bluzki oraz spodni idealnie sprawdzi się chociażby przy okazji wieczoru z filmem i popcornem. Od soboty 4 lutego, w sklepach Lidl Polska dostępne są dwa warianty – aż o 15 zł taniej: damski (Esmara, 39,90 zł/ 1 zestaw) oraz męski (Livergy, 44,90 zł/ 1 zestaw). Wszystkie piżamy w co najmniej 90% składają się z bawełny, mają romantyczne nadruki, są lekkie, komfortowe, a ponadto oferowane w kilku rozmiarach (damskie – od S do L, męskie – od M do XL).

Walentynkowa oferta Lidla, fot. mat. pras.

Pomysłem na praktyczny prezent jest też kuferek na kosmetyki (69,90 zł/ 1 szt.), wykonany z twardego tworzywa sztucznego.

Walentynkowa oferta Lidla, fot. mat. pras.

Lidl z oferta zegarków

W walentynki wiele par wręcza sobie biżuterię, w tym zegarki. Je także można kupić w sklepach Lidl Polska od soboty 4 lutego, w komplecie z bransoletką (34,99 zł/ 1 zestaw). Całość jest zapakowana w ozdobne pudełko. Zegarek marki Auriol cechuje się wodoszczelnością do 5 barów.

Lidl proponuje na walentynki zegarki, fot. mat. pras.

W dniu św. Walentego ogromne znaczenie ma także romantyczna atmosfera – można ją stworzyć za pomocą zapachowych świec, np. tych marki Livarno Home (39,99 zł/ 1 szt.). Są eleganckie, szklane, wyposażone w drewnianą pokrywkę – i drewniany, ekologiczny knot, który spalając się, imituje dźwięk drewna skwierczącego w kominku.

Walentynkowa oferta Lidla, fot. mat. pras.

Bielizna z Lidla

Od czwartku 9 lutego oferta walentynkowych produktów, dostępnych w sklepach Lidl Polska, poszerzy się o satynową odzież oraz bieliznę. Klienci i klientki będą mogli kupić m.in. biustonosze z koronką w różnych rozmiarach i cenach (od 24,99 zł/ 1 szt. do 34,99 zł/ 1 szt.), a także satynowe koszule nocne w 6 kolorach (27,99 zł/ 1 szt.). Równocześnie do sprzedaży trafią męskie bokserki marki Happy Shorts (39,98 zł/ 2- pak) – komfortowe, składające się w 95% z bawełny, a ponadto zapakowane w pudełko z serduszkami.

Lidl proponuje na walentynki bieliznę, fot. mat. pras.

Od czwartku 9 lutego do soboty 11 lutego, w sklepach Lidl Polska będzie obowiązywała akcja promocyjna na bieliznę – przy zakupie 2 sztuk, drugi, tańszy produkt, zostanie przeceniony o 50%. Od czwartku 9 lutego, w sklepach Lidl Polska oferowane będą także m.in. damskie rajstopy Gatta (16,99 zł/ 1 para) i Esmara (17,99 zł/ 1 para), koszule nocne (od 27,99 zł/ 1 szt.) oraz inne produkty, które ucieszą zakochanych.