Co kupujemy na eBay.pl?

eBay Polska sprawdziło, jakie przedmioty w pierwszym półroczu 2022 roku cieszyły się największą popularnością.

Platforma przyjrzała się również najdroższym rzeczom sprzedanym na eBay.pl oraz tej najdziwniejszej, którą zakupili użytkownicy.

Co kupują kolekcjonerzy na eBay.pl?

Największą popularnością wśród produktów kupowanych na eBay.pl w pierwszej połowie 2022 roku cieszyły się Shiny Pokémon, o spotkaniu z którymi w aplikacji Pokémon Go decyduje po prostu szczęście. Ten typ jest bardzo rzadki, więc niektórzy wolą zainwestować i nabyć go przez internet.



Na eBay.pl popularnym produktem były także Dramy Karabachskie, czyli oficjalna waluta... Republiki Górskiego Karabachu – kraju, który formalnie nie jest uznawany przez żadne państwo na świecie. Waluta ta spotykana jest w obiegu bardzo rzadko, w zasadzie nie używa się jej w handlu i innych transakcjach. Na rynku kolekcjonerskim spotkamy monety srebrne, obiegowe, okolicznościowe oraz banknoty.

Kolejnym hitem sprzedaży jest kolekcja kart z zawodnikami i drużynami piłkarskiej Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022.

Voucher do portfela internetowego Perfect Money

Perfect Money to portfel internetowy, który znany jest jako narzędzie wykorzystywane do zarabiania na programach inwestycyjnych wysokiego ryzyka. Fani takich operacji finansowych na eBay.pl mogli znaleźć vouchery do Perfect Money o wartości 86,99 zł, 83,99 zł czy 47,99 zł, które mogły być wykorzystane w serwisach obsługujących portfel internetowy. Kody stanowiły wirtualną przepustkę na zakup towarów i usług w wielu różnych serwisach. Jak wynika z danych sprzedażowych, miłośników inwestowania jest sporo, ponieważ na platformie eBay.pl zostało sprzedanych razem aż 521 sztuk.

Najdziwniejszy zakup na eBay.pl

Kolekcjonerów na eBay.pl szczególnie zainteresował też jeden owad – Chrysochroa buqueti rugicollis, czyli chrząszcz z rodziny bogatkowatych występujący głównie w Azji Południowo-Wschodniej. Wyróżnia się ciekawym kremowo-czarnym wyglądem, a po rozłożeniu pokryw, nawet na osobie nie będącej entomologiem czy po prostu fanem owadów, może zrobić wrażenie. W ostatnim czasie sprzedano aż 50 sztuk tego okazu.

Najdroższe zakupy na eBay.pl

Ponad… 85 tys. zł – a dokładniej 85 379 zł! Tyle w marcu 2022 roku zapłacił polskiemu sprzedawcy użytkownik eBay.pl, żeby mieć na własność trzy sztabki złota oznaczone charakterystycznym logotypem Mennicy Polskiej. Sztabki, każda o masie 100g, sprzedane zostały w specjalnym opakowaniu gwarantującym ich autentyczność – CertiCard.



Aparat Leica M4 pojawił się na rynku w latach 60. XX w. i niemal od razu zachwycił branżę fotograficzną. Za Leica M4 w marcu 2022 roku użytkownik eBay.pl zapłacił 45 533zł.



W kwietniu 2022 roku jeden z użytkowników eBay.pl stał się posiadaczem zegarka, ROLEX z serii Day-Date. Uwielbiany zarówno przez elity finansowe, rewolucjonistów, duchowych przywódców, jak i znane osobistości ze świata show-biznesu. Ile wydał użytkownik platformy, żeby mieć go w swojej kolekcji? 67 616 zł.