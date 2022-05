Co najczęściej wyrzucają sklepy? Pieczywo, owoce, ryby....

Placówki handlu detalicznego odpowiadają za około 7% strat w całym łańcuchu rolno-żywnościowym.

Poseł Andrzej Szejna napisał do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie konieczności podjęcia aktywnych działań w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności w związku z kryzysem na rynku spożywczym spowodowanym wojną na Ukrainie. Jedno z pytań brzmiało: Czy Ministerstwo Rolnictwa posiada dane dotyczące tego ile żywności marnuje się w poszczególnych segmentach produktowych w związku z przerwami w handlu wynikającymi z wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę?

Odpowiedzi z up. ministra udzielił Norbert Kaczmarczyk sekretarz stanu. Jak dowiadujemy się z pisma: W okresie 09.2018 - 08.2021 przeprowadzono projekt badawczy pn. Program Racjonalizacji i Ograniczenia Marnowania Żywości (PROM), z którego wynika, że w Polsce marnuje się rocznie ponad 4,8 mln ton żywności. Z przeprowadzonych badań wynika również, że konsumenci indywidualni odpowiadają za ponad 60% strat i marnowania żywności, do jakich dochodzi w całym łańcuchu rolno-żywnościowym. Duży udział w stratach i marnowaniu żywności mają także gospodarstwa rolne prowadzące produkcję podstawową oraz zakłady przetwórstwa spożywczego. Placówki handlu detalicznego odpowiadają za około 7% strat w całym łańcuchu rolno-żywnościowym. Stosunkowo niewielkie ilość żywności, w odniesieniu do pozostałych ogniw, marnują firmy transportowe i centra logistyczne (0,7% ogółu strat w łańcuchu rolno-żywnościowym) oraz placówki gastronomiczne (1,2% ogółu strat).

Marnotrawstwo żywności w placówkach handlowych na stosunkowo niskim poziomie

Jak wynika z powyżej przedstawionych danych, w porównaniu z pozostałymi ogniwami łańcucha rolno-żywnościowego marnotrawstwo żywności w placówkach handlowych jest szacowane na stosunkowo niskim poziomie. Do najczęściej marnowanych w handlu detalicznym produktów żywnościowych należą: pieczywo, owoce i warzywa, świeże nieopakowane mięso, drób i ryby, czyli produkty charakteryzujące się krótkim terminem przydatności do spożycia. Do najrzadziej marnowanych w handlu detalicznym produktów należą natomiast napoje, artykuły mrożone oraz produkty suche.

Kluczowym zagadnieniem w kontekście ograniczania marnowania żywności jest niedopuszczenie do przekroczenia terminu przydatności do spożycia, na cele społeczne można przekazać żywność nawet o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia. Przekazywanie żywności na cele społeczne jest wspierane ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Wolne niedziele nie wpływają na marnowanie żywności

Do resortu rolnictwa nie wpłynęły żadne informacje, które wskazywałyby na to, że zwiększa się ilość marnowanej żywności w poszczególnych segmentach produktowych w związku z przerwami w handlu, wynikającymi z wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę.