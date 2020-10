Co piąta Polka interesuje się technologią i ekologią

Aż 47% kobiet zapytanych o to, czy interesują je nowinki technologiczne, programowanie i nowoczesne technologie, przyznało, że tak. Zainteresowanie technologią wśród najmłodszych badanych Polek – z Pokolenia Z - było wyższe niż zainteresowanie modą – wynika z raportu przygotowanego przez Mobile Institute.

Raport “Siła Kobiet. Jakie są współczesne Polki?” pokazuje, iż kobiety w Polsce w ciągu dnia przeznaczają 4-5 godzin na swoje hobby. A co najczęściej je interesuje? Dla 29% są to filmy i seriale (co jest obecnie generalnie w Polsce topowym zainteresowaniem niezależnie od płci i wieku), 26% wskazało na jedzenie i gotowanie, a 1/4 na modę. Interesujący jest fakt, że wśród wymienianych zainteresowań na kolejnych miejscach znalazły się technologia (21%) i zaraz za nią ekologia (20%).

Ciekawy jest aspekt zainteresowania polityką wśród Polek. Badanie pokazało, że interesują się nią w zasadzie jedynie przedstawicielki dwóch skrajnych pokoleń – najstarszego (Silver Power) i najmłodszego (Pokolenie Z).

Przeczytaj także: Parlament Europejski za uregulowaniem działania platform internetowych

W ciągu dnia każdej kobiecie towarzyszą czynności jak czas z rodziną lub znajomymi, obowiązki domowe, czy sen. Najwięcej absorbująca okazała się być praca (średnio 6 godzin), ale też czas na odpoczynek (średnio około 5 godzin). Jednak można powiedzieć, że Polki są mistrzyniami w wydłużaniu swojego dnia. Gdy zsumowane zostały wszystkie aktywności, okazało się, że doba Polek trwa aż 36 godzin. Co ciekawe,

Prawie 3/4 badanych internautek deklaruje, że nie boi się wyzwań. Dodatkowo, połowa Polek wskazuje, że chce rozwijać siebie i swoje umiejętności, a 48% kobiet odczuwa potrzebę dalszego kształcenia się i rozwijania swojej wiedzy i talentów. Często jednak chęci nie idą w parze z wiarą we własne możliwości. 48% Polek nie wierzy w swoje zdolności ani możliwość osiągnięcia sukcesu. Co ciekawe, problem ten dotyczy często młodych dziewczyn (do 24 lat), które są na etapie podejmowania decyzji co do ścieżki rozwoju, czy kariery i stawiają na rynku pracy pierwsze kroki.

Przeczytaj także: Grupa CCC robi kolejny krok ku cyfrowej transformacji

- Polki chcą się dokształcać i to jest świetna informacja. Potrzebę taką widzi prawie połowa, a 36% robi to z własnych środków. Deklaracje badanych kobiet potwierdzają dane GUS mówiące o tym, że wśród studentów w Polsce kobiety stanowią obecnie 57%, a wśród osób uczęszczających na uniwersytety trzeciego wieku nawet 86%. Z drugiej strony, badanie potwierdziło również, że największą przewagę kobiety mają właśnie w tej najstarszej badanej grupie, tzw. pokoleniu Silver Power (55+ lat), a odczuwana potrzeba dokształcania się jest stosunkowo najniższa wśród młodych kobiet, w wieku 31- 46 lat (pokolenie Millennials) - mówi Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor Zarządzająca Mobile Institute.

Raport „Siła Kobiet” powstał na podstawie szeroko zakrojonego badania, w którym zebrano opinie ponad 1600 internautów, z czego ponad 1000 stanowiły kobiety. W ramach badania zostało zadanych ponad 170 różnorodnych pytań. Przy tworzeniu kwestionariusza badawczego oraz analizie wyników brały udział ambasadorki projektu i eksperci.