Co sekundę Polacy wyrzucają aż 184 bochenki chleba

Mimo ogromnego szacunku, jakim otaczane jest w naszym społeczeństwie pieczywo, marnujemy jego rekordowe ilości. To najczęściej wyrzucany do kosza produkt spożywczy w domach.

Świeże, chrupiące i aromatyczne pieczywo intensywnie oddziałuje na zmysły zachęcając do zakupu. Jak podaje Raport Banków Żywności w Polsce standardowo codziennie lub co drugi dzień udajemy się do sklepu, często kupując ponad nasze rzeczywiste potrzeby. Pandemia zmieniła jednak nasze zachowania konsumenckie. Badanie „Gospodarowanie żywnością w trakcie pandemii" wykazało, że 82 % ankietowanych robi rzadziej zakupy, jednak ponad połowa (53%) przyznaje, że są większe. Piekarze mają obecnie duży problem z określeniem realnego zapotrzebowania na swoje wyroby również dlatego, że przez ostatni rok lockdown zachęcił do eksperymentowania nad domowym wypiekiem pieczywa. Jednak skala marnowania pozostaje wciąż na wysokim poziomie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w handlu. Najczęściej wyrzucanym produktem w sieciach detalicznych jest właśnie pieczywo - 60,9%, podobnie jak w polskich domach. 62,9% Polaków deklaruje, że z różną częstotliwością (często, czasami, rzadko), ale jednak je wyrzuca.



Problem dostrzegają regionalni rzemieślnicy, którzy na co dzień walczą z dużą skalą marnotrawstwa swoich wyrobów. - Każdego dnia w naszej piekarni zostają niesprzedane wypieki. Są świeże i bardzo dobrej jakości. Aż żal marnować tyle pieczywa. W skali miesiąca czy roku to są ogromne ilości liczone w kilogramach - mówi Łukasz Lenard właściciel piekarni Wolny Chleb. Zanim przystąpiliśmy do Too Good To Go staraliśmy się dostarczać nadwyżki pieczywa do jadłodzielni, gospodarstw czy choćby obdarowywać sąsiadów. Jednak to rozwiązanie było mało efektywne, gdyż zajmowało dużo czasu, a nie zawsze pracownicy mieli czas, aby jechać na drugi koniec miasta - zauważa Paulina Wawrzyniak z piekarni Handelek.

Jak zatem nie marnować pieczywa?

Z pomocą w walce ze zwrotami przychodzi Too Good To Go, narzędzie przeciwdziałające marnowaniu żywności. Od kilku miesięcy jest dostępne dla mieszkańców Krakowa i Katowic. Rozwiązanie coraz chętniej wykorzystywane jest przez lokalne piekarnie, które w ramach aplikacji oferują paczki – niespodzianki ograniczając skalę marnowania.



Jednak to nie jedyny sposób na walkę z nadprogramowymi ilościami pieczywa. Przede wszystkim powinniśmy nauczyć się właściwie przechowywać chleb, aby jak najdłużej pozostał świeży i smaczny. Warto sięgnąć po lniane woreczki lub używać chlebaka. Wówczas mamy pewność, że dłużej będzie nadawać się do spożycia. Jeżeli niespodziewanie będziemy musieli wyjechać lub szybko zorientujemy się, że w domu znajduje się zbyt duża ilość pieczywa, śmiało powinniśmy podzielić je na kawałki i zamrozić. Dzielenie to podstawa. Za każdym razem mamy możliwość wykorzystać tyle, ile faktycznie jest niezbędne. Zeschnięte bułki można zmielić na bułkę tartą lub przerobić na grzanki.