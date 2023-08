Co się dzieje z cenami w dyskontach? Jest zaskoczenie

Ceny w Biedronce

372 zł. Tyle trzeba zapłacić za 50 podstawowych produktów z Koszyka cen DlaHandlu.pl w Biedronce. Jeszcze w połowie czerwca br płaciliśmy 403 zł. Oznacza to spadek cen o 30 zł. Rok temu podobne zakupy kosztowały 324 zł. Oznacza to, że nadal rok do roku płacimy o 50 zł więcej, ale marsz podwyżek zatrzymał się. W Biedronce względem czerwca tańszy jest olej, dżem, herbata, czekolada, margaryna, parówki, ziemniaki, pomidory i papryka.

Ceny w Aldi

Ostatnio Aldi ogłosił, że obniża ceny 400 produktów na stałe. I o ile jeszcze w czerwcu płaciliśmy w tej sieci za 50 produktów 399 zł, to obecnie takie same zakupy kosztują 383 zł, czyli 16 zł taniej. Rok temu podobny zestaw kosztował 359 zł, co oznacza, że w sieci Aldi jest nadal o 24 zł drożej niż w sierpniu 2022 r. W Aldim tańszy jest olej, masło, margaryna, jaja, mleko, pomidory i papryka.

Ceny w Lidlu

18 sierpnia w Lidlu za 50 produktów z Koszyka płaciliśmy od 388 do 397 zł w zależności od lokalnych promocji. W czerwcu Lidl oferował zakupy w cenie 392 zł. Rok temu było to 343 zł. Oznacza to, że rok do roku nadal jest o ok. 45-50 zł drożej. W Lidlu tańsza jest kawa, olej, jaja, ziemniaki, papryka.

Ceny w Netto

W Netto 50 produktów FMCG kosztuje 400,5 zł wobec 408 zł w czerwcu. Oznacza to spadek cen o 7,5 zł na przestrzeni wakacji. Rok temu podobne zakupy kosztowały 356 zł, czyli nadal płacimy o ok. 45 zł więcej niż w sierpniu 2022. W Netto potaniał olej, margaryna, mleko, jabłka, cytryny, ziemniaki, papryka.

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl. Badanie wykonano w weekend 18-19 sierpnia 2023.

Co to jest Koszyk cen?

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp.

Od początku 2014 roku dlahandlu.pl pozyskuje dane jedynie w drodze bezpośrednich spisów cen w sklepach, w terminach znanych tylko redakcji.