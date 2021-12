Co trzeci Europejczyk kupi na świąteczny prezent kartę podarunkową

Rozpoczęcie poszukiwania świątecznych prezentów lub wcześniejszy – niż zazwyczaj – ich zakup deklaruje aż 39% Europejczyków ­– wynika z danych firmy Oracle. Wszystko to przed obawą, że nasze prezenty nie dotrą na czas z powodu przerwanych łańcuchów dostaw – 33% ankietowanych niepokoi się o to, że podarunki zostaną dostarczone później niż tego oczekują.

Ile planujemy wydać na święta Bożego Narodzenia w tym roku? Czy pandemia spowoduje, że większość prezentów kupimy w sieci? Badanie przeprowadzone przez UCE RESEARCH we współpracy z Grupą BLIX, wskazuje jasno, że w tym roku Polacy postawią na kanał online w kwestii prezentów.

Nowe badanie konsumenckie przeprowadzone w Europie przez Oracle Retail wykazało, że respondenci obawiają się problemów związanych z łańcuchem dostaw oraz z opóźnieniami w dostarczaniu produktów. Co ciekawe, z tego powodu 14% badanych, którzy już rozpoczęli świąteczne zakupy lub planują to zrobić wcześniej, jest gotowych zapłacić więcej, aby zapewnić sobie szybszą lub gwarantowaną dostawę. Więcej z nas skorzysta z możliwość kupna kart podarunkowych, które mogą w takiej sytuacji okazać się bezpiecznym rozwiązaniem – blisko co trzeci uczestnik badania (29%) uważa, że w tym roku zaopatrzy się właśnie w więcej voucherów.

- Nasze najnowsze badanie jasno wskazuje, że obawiamy się, że zostaniemy z pustymi rękami podczas Świąt. Główne problemy upatrujemy w tym, że wybrane przez nas produkty mogą być niedostępne (16% badanych) lub ich dostawa zajmie zbyt dużo czasu przez co nie zdążą zostać dostarczone pod choinkę i rozczarujemy naszych najbliższych (13% pytanych) – wskazuje Bartosz Kubicki, Dyrektor w dziale Oracle Retail Global Business Unit. Co więcej, blisko co piąty respondent obawia się, że produkty, którymi jest zainteresowany, będą droższe ze względu na ich niedobór – dodaje.

Poza kartami podarunkowymi respondenci badania Oracle planują kupić więcej produktów kosmetycznych (27%), odzieży (23%) czy produktów obuwniczych (22%).

Święta w sieci

Czas przed Bożym Narodzeniem to okres wielu przygotowań oraz poszukiwań wymarzonych prezentów na Święta. Ze względu na pandemię, a także wygodę, większość z nich dokonamy za pośrednictwem sieci. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez UCE RESEARCH we współpracy z Grupą BLIX. Wynika z niego, że ponad 70% konsumentów planuje kupić tegoroczne świąteczne prezenty online. Głównie przez to, że obawiamy się o zdrowie nasze i naszych bliskich. Według raportu firmy doradczej Deloitte odsetek osób, które nie odczuwają strachu podczas osobistego robienia zakupów w sklepach zmalał o 6 p.p., do 56 proc. W porównaniu z ankietą przeprowadzoną tuż przed wakacjami spadek wyniósł w sumie aż 18 p.p.