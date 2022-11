Co trzeci syrop sprzedawany w Polsce pochodzi od spółki Excellence

W 2022 roku spółka Excellence Cannabis pracuje nad nowymi seriami produktów zawierających CBD. Oferta obejmie kosmetyki pod marką moossy oraz olejki CBD YESSEY. Do 2024 roku Grupa Excellence chce uzyskać status pełnoprawnego operatora na rynku marihuany z zastosowaniem medycznym.

Dodatkowo Grupa Excellence wprowadziła do sprzedaży w sieci Żabka napoje Hemp Tea, promowane przez blogera Blowka.

Inflacja zmienia nawyki konsumenckie – ale syropy oraz napoje to produkty podstawowej potrzeby – konsumenci mają je w swoich koszykach zakupowych nawet gdy oszczędzają. Nasze produkty są w atrakcyjnych cenach, bardzo dobrej jakości, zdrowe. To sprawia, że nasza sprzedaż rośnie i spodziewamy się dobrych wyników w tym roku – co potwierdzają dane po trzech kwartałach . Niezależnie od naszych flagowych produktów cały czas pracujemy nad nowościami – zwłaszcza nasza spółka z Grupy - Excellence Cannabis. Do 2024 roku chcemy, aby uzyskała ona uzyskać status pełnoprawnego operatora na rynku marihuany z zastosowaniem medycznym – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes zarządu Excellence.

Z danych Nielsena za 2021 rok wynika udział ilościowy sprzedawanych produktów spółki Excellence jest na poziomie 31%, co stanowi 13 mln litrów syropów sprzedawanych rocznie, a oznacza że co trzeci syrop sprzedawany w Polsce pochodzi z Excellence. Tym samym Excellence jest drugim graczem w Polsce, gdzie lider rynku produkuje ponad 20 mln litrów syropów rocznie, przy wielkości rynku 42 mln litrów.

Gdzie eksportuje Excellence

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Gdzie można kupić produkty Excellence

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Makro, Carrefour, Auchan, Stokrotka, Selgros,, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Excellence Syropy Prozdrowotne, Monzini. Miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów. Pod względem ilościowym spółka jest numerem dwa w Polsce – co trzeci litr sprzedawany w naszym kraju został wyprodukowany w zakładzie Excellence.

Co wiemy o spółce Excellence

Excellence – spółka działająca od 1992 roku, notowana na NewConnect – jest jednym z największych polskich producentów syropów. Produkuje także soki, suplementy diety oraz produkty biobójcze. W ofercie posiada również linię ekologiczną „I’m Bio”, dodatkowo syropy tradycyjne i egzotyczne, soki oraz musy. Zdobyte doświadczenie, liczne nagrody oraz uzyskany certyfikat jakości BRC pozwoliły na rozpoczęcie współpracy z największymi sieciami handlowymi w Polsce. Równolegle z rozwojem rodzimych receptur i budowaniem własnej marki, Excellence jest jednym z czołowych dostawców syropów takich sieci jak: Biedronka, Netto, Lidl, Auchan, Carrefour oraz wielu innych.