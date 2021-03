Co trzecia spółka notowana na GPW to firma rodzinna

Już co trzecia spółka notowana na warszawskim parkiecie to firma rodzinna. Inwestorzy je lubią, bo dawały im w pandemii wyższą rentowność i mniejszą zmienność kursów.

Przez ostatnie dekady systematycznie rośnie znaczenie firm rodzinnych w polskiej gospodarce. Już

dawno przestały być one dla największych międzynarodowych podmiotów obecnych na polskim rynku

jedynie drobnym lokalnym biznesem, z niewielkimi udziałami w rynku, a stały się dla nich silną

konkurencją. Nic więc dziwnego, że polski prywatny, rodzinny biznes jest w coraz większym stopniu

obecny na polskim rynku kapitałowym.

Jak pokazuje raport firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton „Firmy Rodzinne na GPW”, na Głównym Rynku GGPW notowanych jest obecnie 139 spółek rodzinnych, czyli 32 proc. wszystkich podmiotów tego parkietu. Tylko w latach 2011-2020 na GPW zadebiutowały 64 spółki definiowane na potrzeby raportu jako rodzinne. Najwięcej firm rodzinnych na GPW ma swoje siedziby w województwie mazowieckim (41), dolnośląskim (17) i wielkopolskim (15).

- W zarządzaniu firmami rodzinnymi dostrzec można perspektywę długoterminową. Dzięki temu

lepiej niż inne spółki radzą sobie one w okresach rynkowych turbulencji. Może to również

wynikać z większej skłonności do kumulowania i reinwestowania kapitału, co wiąże się z mniejszą

skłonnością do wypłaty dywidendy dla inwestorów. Spółki rodzinne powinny być zatem atrakcyjną

alternatywą dla inwestorów poszukujących bezpiecznych długoterminowych inwestycji – komentuje

Dariusz Bednarski, wiceprezes Grant Thornton, partner zarządzający Departamentem Doradztwa.

Choć dla firm o charakterze rodzinnym ważniejszym celem niż bieżący wynik finansowy jest

długoterminowy, bezpieczny rozwój, to przedsiębiorstwa te w wielu przypadkach – zwłaszcza w

okresach rynkowych zawirowań jak pandemia – wykazują wyższą rentowność niż spółki nierodzinne.

Rentowność EBITDA w ostatnich zaraportowanych 12 miesiącach (IVQ’19-IIIQ’20) dla spółek rodzinnych wynosiła 12,3%, tymczasem dla pozostałych 10,8%. Zysk netto w tym okresie wyniósł w spółkach rodzinnych 2,7%, a dla pozostałych spółek odnotowano stratę na poziomie 1,5%. Jeszcze większe różnice widać na rentowności kapitału własnego (ROE), który wyniósł odpowiednio 5,1% i -2,2%