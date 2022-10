Co z tym kurczakiem? Afera paszowa, koszty produkcji, ceny detaliczne (podcast)

Jak wynika z Koszyka cen dlahandlu.pl za kg tuszki kurczka w sklepach płacimy średnio ponad 11 zł. Rok temu było to nie więcej niż 8 zł za kg. Piersi z kurczaka w sklepach kosztują co najmniej 35 zł za kg a zagrodowe nawet 70 zł za kg. Hodowcy mówią, że ze względu na rosnące ceny energii potrzebnej do magazynowania w chłodniach, będą starali się zmniejszać zapasy. W ostatnim czasie bowiem w handlu hurtowym cena spadła o 2 zł za kg. To oznacza, że musimy się przygotować na częstsze wahania cen - wskazują w rozmowie "Od pola do półki" Edyta Kochlewska z dlahandlu.pl i Iwona Dyba z farmer.pl.