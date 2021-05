Co zmienia Polski Ład w umowach o pracę?

Kto skorzysta, a kto straci na #PolskiŁad? fot. shutterstock

Polski Ład – czy podwyżki dla pracowników są rekompensatą wzrostu podatków? Ile muszą dopłacić pracodawcy?

Firma Grant Thornton pokusiła się o analizę Polskiego Ładu pod kątem zmian podatkowych i ich wpływu na wynagrodzenia. Oto wyliczenia spółki:

Umowa o pracę – Pracownicy zarabiający do ok. 6 tys. zł miesięcznie

Zgodnie z zapowiedziami wynikającymi z zaprezentowanego tzw. Polskiego Ładu, zmiany w systemie podatkowym mają przynieść wzrost dochodów netto dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, których dochody miesięczne nie przekraczają średnio ok 6 tys. zł miesięcznie. Firmy, w których dominują pracownicy o takich dochodach nie muszą martwić się o wzrost presji płacowej ze strony swoich pracowników. Co więcej, obniżenie obciążeń podatkowych prowadzące do wzrostu dochodów netto, pośrednio przynieść może korzyści również pracodawcom.

WAŻNY FRAGMENT

O ile trudno spodziewać wykorzystania zmian do obniżania wynagrodzeń, niewykluczone jest zmniejszenie skali wzrostów wynagrodzeń w stosunku do scenariusza, w którym Polski Ład nie miałby wejść w życie.

Pracownicy zarabiający w przedziale od ok 6 tys. zł do ok 12 tys. zł miesięcznie

Ogłoszone zmiany obejmujące:

- podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys. zł rocznie

- zwiększenie progu dochodów, od którego stosowana jest 32% stawka podatkowa ok 85 tys. zł do 120 tys. zł rocznie

- wyeliminowanie prawa do odliczania od podatku jakiekolwiek części składki zdrowotnej,

doprowadziłyby do zmiany wynagrodzenia netto (tzw. na rękę) uzyskiwanego przez pracowników uzyskujących średnie dochody brutto w przedziale od ok 6 tys. zł do ok 12 tys. zł miesięcznie.

WAŻNY FRAGMENT

Skala tych zmian i kierunek byłyby zróżnicowane z uwagi na różny wpływ na poszczególne grupy wskazanych powyżej zapowiedzi zmian działających po części na korzyść pracowników (wyższa kwota wolna i wyższy próg podatkowy) a w części na niekorzyść (brak prawa do odliczania składki zdrowotnej).