Coca-Cola, Danone, Unliver - koncerny podnoszą ceny i zwiększają sprzedaż

Coca-Cola bez konsekwencji podnosi ceny

Chociaż Coca-Cola ponownie podniosła ceny, o 10 proc. w ostatnim kwartale, konsumenci nie zrezygnowali z jej produktów. Producent napojów bezalkoholowych patrzy optymistycznie na drugą połowę roku. I ma ku temu powody. Sprzedaż wzrosła o 6 proc., a zysk netto aż o 34 proc., podczas gdy wolumeny prawie nie spadły.

Przerzucając wyższe koszty surowców i energii na detalistów i konsumentów, gigantowi udało się zachować marże. Firma podwyższyła też prognozę na cały rok: organiczny wzrost sprzedaży wyniesie według jej szacunków od 8 do 9 proc., czyli nieco więcej niż zakładano wcześniej (7-8 proc.).

Danone z wynikami powyżej oczekiwań

Koncern Danone miał za półrocze wyniki lepsze niż oczekiwano. Dzięki kolejnym podwyżkom cen sprzedaż wzrosła o 6,3 proc. Spółka radziła sobie lepiej w każdym regionie.

Pierwsza połowa br. przyniosła Danone przychody netto w wysokości 14,17 mld euro, co stanowi wzrost o 8,4 proc. w ujęciu porównywalnym. Wolumen spadł o 1,1 proc., ale zostało to z nawiązką zrekompensowane wzrostem cen, który wyniósł średnio 9,4 proc.

- W środowisku, które pozostaje niestabilne i pełne wyzwań, kontynuowaliśmy budowanie naszych osiągnięć – powiedział dyrektor generalny Danone, Antoine de Saint-Affrique.

W drugim kwartale porównywalny wzrost sprzedaży wyniósł 6,4 proc., przy czym najlepsze wyniki odnotowały Ameryka Łacińska (+10,8 proc.) i Chiny (+9,6 proc.). W Europie sprzedaż wzrosła o 6,5 proc. Za cały rok Danone oczekuje obecnie porównywalnego wzrostu sprzedaży między 4 a 6 proc., przy umiarkowanej poprawie marży operacyjnej.

Koncern nadal walczy o swoje rosyjskie operacje, które władze tego kraju znacjonalizował w zeszłym tygodniu. Na czele rosyjskiego biznesu stoi teraz Jakub Zakriew, czeczeński minister rolnictwa. Mimo to Danone uważa, że ​​nadal jest prawnym właścicielem tamtejszej spółki i chce chronić swoje prawa i pracowników. Starty związane z oddziałem w Rosji wynoszą 700 mln euro.

Unilever: Sprzedaż w górę, wolumeny w dół

Pomimo spadku wolumenów (zwłaszcza w Europie), Unilever był w stanie zwiększyć sprzedaż i zysk dzięki podwyżkom cen. Gigant FMCG uważa, że ​​do końca br. ceny będą rosły mniej gwałtownie.

Nowo mianowany dyrektor generalny Hein Schumacher mógł rozpocząć swoje rządy od wzrostu sprzedaży o 7,9 proc. w drugim kwartale, do poziomu 15,7 mld euro. Wzrost ten wynikał wyłącznie ze wzrostu cen, ponieważ wolumeny spadły o 0,3 proc. W pierwszej połowie roku sprzedaż wzrosła o 2,7 proc., do 30,4 mld euro, a zysk netto - o 21 proc., do 3,9 mld euro.

W Europie koncernowi nie uszły na sucho gwałtowne podwyżki cen: wolumeny na Starym Kontynencie spadły o prawie 10 proc. w drugim kwartale. Producent takich marek, jak Dove, Knorr czy Magnum spodziewa się spowolnienia wzrostu cen w dalszej części roku. Z 2 mld euro wzrostu kosztów, które Unilever przewidywał na ten rok, w drugiej jego połowie grupa spodziewa się inflacji kosztowej na poziomie 400 mln euro.