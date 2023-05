Coca-Cola ma już jedną markę kawy w portfolio. Sięga po kolejną

To nie pierwsza kawa w ofercie Coca-Coli. W 2021 roku spółka Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zawarła umowę dotyczącą zakupu Costa Express, będącego częścią Costa Coffee w Polsce.

- Kawa zajmuje coraz ważniejszą pozycję w ofercie 24/7 Coca-Coca HBC i mamy duże ambicje, by wzmacniać nasz udział w tej kategorii. Polska to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków kawy w ramach naszej Grupy i w tej części Europy. Nabycie biznesu Costa Express w Polsce umożliwi naszej firmie oferowanie kawy jeszcze szerszej grupie partnerów i konsumentów, a także dalszy rozwój Costa Express, m.in. dzięki wykorzystaniu skali naszej sieci dystrybucji i czołowej pozycji na rynku napojów_ – komentował wówcza Jaak Mikkel, General Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Polacy to kawosze

- Widzimy ogromny potencjał w kategorii kawy w Polsce. Ze strony konsumentów widać duże zainteresowanie zróżnicowaną ofertą oraz większą świadomość dotyczącą jakości kawy, różnych możliwości jej przyrządzania oraz okazji do jej picia. Costa Express to kolejna propozycja, która wzmacnia naszą pozycję na rynku napojowym i wpisuje się w nasze dążenie do dalszego rozszerzenia oferty w kategorii kawy w Polsce - dodawał wówczas Michał Proszewski, Coffee Business Development Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

W 2020 r. Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie wprowadziła na polski rynek produkty Costa Coffee At Home. A potem rozwinęła go o brand Costa Express, który dostępny jest w kanałach HoReCa oraz w biurach.