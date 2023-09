Coca-Cola nawiązała współpracę z marką modową. Inspiracją odzież robocza

Coca-Cola i marka modowa Highsnobiety ogłosiły globalną współpracę Wykorzystując workwear jako dominujący trend ostatniej dekady, w kolekcji znalazły się kurtka robocza, kamizelka, ogrodniczki, sweter typu crewneck, koszulka bez rękawów, czapka beanie, koszulki oraz akcesoria z detalami charakterystycznymi dla obu marek. Wytrzymałe tkaniny i proste kroje tworzą unikalną interpretację klasycznych ubrań roboczych, ozdobionych rozpoznawalnymi symbolami Coca-Cola Zero Cukru. Poprzez wydruk i haft „Est. 2005” na wielu elementach, kolekcja nawiązuje do 2005 roku, upamiętniając tym samym rok powstania zarówno Coca-Cola Zero Cukru, jak i Highsnobiety., fot. mat. pras.