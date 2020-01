Coca-Cola nie zamierza wycofać się z plastiku, "bo tak chcą konsumenci"

fot. Greenpeace

Koncern Coca-Cola nie zrezygnuje ze sprzedaży napojów w plastikowych opakowaniach, bo konsumenci wciąż chcą ich używać - powiedziała Beatriz “Bea” Perez, wiceprezeska firmy odpowiedzialna za zrównoważony rozwój i public affairs.

Beatriz “Bea” Perez na trwającym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos udzieliła wywiadu BBC, podczas którego przedstawiła stanowisko firmy na temat plastiku. Zdaniem Perez, Coca-Cola prędko nie wycofa się całkowicie z plastikowych butelek. - Klienci je lubią, ponieważ są lekkie i wielokrotnie zamykane.

Napojowy potentat wytwarza około trzech milionów ton opakowań plastikowych rocznie - co daje 200 tysięcy butelek na minutę - wylicza BBC. Według raportu Greenpeace, amerykański gigant FMCG jest największym obecnie producentem plastiku na naszej planecie. Jednak Perez uważa, że nie firma nie może porzucić tworzyw sztucznych natychmiast, jak chciałyby środowiska aktywistów czy ekologów. To może zrazić klientów i uderzyć w sprzedaż firmy - stwierdziła wiceprezeska Coca-Coli. Ponadto stosowanie wyłącznie opakowań aluminiowych i szklanych może zwiększyć ślad węglowy firmy - dodała Perez. Bea Perez uważa, że Coca-Cola musi z szacunkiem podchodzić do nawyków konsumentów, ale i "być częścią rozwiązania" problemu nadmiernego zanieczyszczenia planety odpadami z tworzyw sztucznych. - Biznes nie będzie się kręcił, jeśli nie dostosujemy się do konsumentów - powiedziała. Coca-Cola w deklaracji "Świat bez odpadów" zobowiązała się, że do 2030 roku będzie odzyskiwać tyle odpadów opakowaniowych, ile sama wypuszcza na rynek. Obiecuje też, że do tego czasu wytwarzane przez nią butelki będą w połowie z materiałów pochodzących z recyklingu. - Zmieniamy naszą infrastrukturę rozlewniczą, przechodzimy na recykling i wprowadzamy innowacje, pokazujemy konsumentom, jakie są możliwości - powiedziała Perez.