fot. mat. pras.

Coca-Cola Polska rozpoczyna nową kampanię: Otwarci jak nigdy. To pierwsza kampania od chwili wybuchu epidemii COVID-19.

W kwietniu tego roku Coca-Cola tymczasowo zawiesiła wszystkie planowane działania marketingowe. Jednocześnie przekierowała swoje zasoby do lokalnych społeczności oraz na wsparcie partnerów handlowych.

Dziś Coca-Cola powraca z nową kampanią, opracowaną przez agencję 72andSunny Amsterdam

– Otwarci jak nigdy (Open Like Never Before), która rozpoczyna nową erę zmian kulturowych i społecznych. Kampanię otwiera poruszający manifest, napisany specjalnie dla Coca-Cola przez George’a The Poet, wielokrotnie nagradzanego artystę słowa mówionego. W polskiej wersji spotu głosu użyczył Gamou Fall – model, aktor filmowy i teatralny.

Manifest podkreśla wagę nowych możliwości, które odkrywamy w konsekwencji lockdownu. To wezwanie, abyśmy wszyscy stali się „otwarci jak nigdy wcześniej” – abyśmy doceniali wszystko, co nas otacza.

Ogłoszenie manifestu poprzedza uruchomienie długotrwałego programu działań na poszczególnych rynkach przez cały rok – aż do 2021. Wiele spośród tych aktywności skupi się na wsparciu przeznaczonym dla lokalnych hoteli, kawiarni i restauracji – to właśnie one są siłą napędową lokalnych społeczności, a teraz ponownie otwierają swoje drzwi.

Wyżej wspomniane działania obejmować będą między innymi kanały digital, social media, nośniki zewnętrzne, radio oraz telewizję. Ponadto firma wesprze partnerów HORECA (kawiarnie i restauracje) swoimi zasobami i wiedzą w tworzeniu własnego przekazu reklamowego. Dzięki specjalnej platformie internetowej partnerzy programu będą mogli tworzyć sponsorowane przez firmę Coca-Cola, dopasowane do własnych potrzeb reklamy, a następnie rozpowszechniać je w mediach społecznościowych. To działanie pomoże zakomunikować, że lokale zostały znowu otwarte i przyjmują gości. Wsparciem tym objętych zostanie ponad 1500 kawiarni i restauracji.

Dalsze działania w ramach kampanii Otwarci jak nigdy (#OtwarciJakNigdy) polegać będą na zaangażowaniu wszystkich konsumentów.