Coca-Cola rozpoczyna test pierwszej papierowej butelki

Coca-Cola przeprowadzi test prototypu butelki wykonanej z papieru, fot. mat. pras.

Coca-Cola przeprowadzi test pierwszego w historii prototypu butelki wykonanej z papieru. To kolejny krok w realizacji globalnej wizji The Coca-Cola Company „Świat bez Odpadów”. Polega ona na zobowiązaniu, że do 2030 roku wszystkie jej opakowania będą zbierane, poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane.

Nowy prototyp papierowej butelki opracowali naukowcy z laboratoriów badawczo-rozwojowych Coca-Cola w Brukseli i spółki The Paper Bottle Company (Paboco). Technologia opracowana przez Paboco ma na celu stworzenie w 100% nadających się do recyklingu butelek wykonanych z drewna pozyskiwanego w sposób zrównoważony, wyposażonych w powłokę z materiałów pochodzenia biologicznego, odporną na działanie płynów, CO2 i tlenu. Butelki przeznaczone będą do przechowywania produktów płynnych, takich jak na przykład napoje gazowane i niegazowane lub kosmetyki. Obecny prototyp składa się z papierowej powłoki z plastikową wyściółką i zakrętką, które można poddać recyklingowi. Ostatecznym celem jest stworzenie takiej butelki, którą będzie można przetworzyć ponownie jak papier.

Próby, o których dzisiaj mówimy, są dla nas kamieniem milowym w dążeniu do opracowania papierowej butelki – podkreśliła Daniela Zahariea, dyrektor ds. technicznych łańcucha dostaw i innowacji w Coca-Cola Europe – Wszyscy oczekują od Coca-Cola opracowania i wprowadzenia na rynek nowych, innowacyjnych, zrównoważonych opakowań. Dlatego współpracujemy z ekspertami takimi jak Paboco, otwarcie eksperymentujemy i przeprowadzamy tę pierwszą próbę rynkową. Jest to element realizacji naszych zobowiązań w ramach inicjatywy „Świat bez Odpadów” – dodaje.

Test ma się odbyć w drugim kwartale bieżącego roku i będzie polegał na zaoferowaniu napoju roślinnego AdeZ dwóm tysiącom konsumentów na Węgrzech poprzez partnerstwo z Kifli.hu – jednym z najszybciej rozwijających się węgierskich internetowych sklepów spożywczych.