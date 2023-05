Coca-Cola rozpycha się na rynku wartym 7 mld zł

Ponad połowa Polaków pije kawę poza domem i ten odsetek rośnie – na przestrzeni 3 lat o 12pp. Według badań BioStat (2022) 65% Polaków wypija średnio od 1 do 2 filiżanek kawy dziennie. Polacy kochają szczególnie ‘latte’ i ‘espresso’ i stają coraz bardziej wymagającymi kawoszami, sięgającymi po wyroby premium.

- Cały czas poszerzamy wachlarz marek, produktów i wariantów smakowych, by nie tylko zaspokajać potrzeby, ale także oczekiwania rynku. Podążając za naszą strategią 24/7, trzy lata temu wprowadziliśmy do naszej oferty kawę - to był strzał w dziesiątkę. Polska jest dziś najsilniejszym rynkiem w tej kategorii w całej grupie Coca-Cola HBC. Na tym nie poprzestajemy i robimy kolejny, ekscytujący krok – strategiczne partnerstwo z Caffè Vergnano – podkreśla Ruža Tomić Fontana, dyrektorka generalna Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

W najbliższych miesiącach firma planuje rozszerzyć ofertę marki o rozwiązania dla biznesu (np. do biur), a dalej także o artykuły z segmentu kaw do domu. Rozwojowi portfolio towarzyszyć będą działania wspierające budowanie świadomości i rozpoznawalności marki.

- Cieszę się, że Caffè Vergnano stało się częścią portfolio Coca-Cola HBC w Polsce – rynku z ogromnym potencjałem na mapie biznesu kawy. Tak ważne kroki biznesowe jak ten mają dla mnie i naszej rodziny ogromne znaczenie – mówi Carolina Vergnano, prezeska Caffè Vergnano.

Oferta w Polsce składa się z ponad 10 propozycji kaw od 100% arabiki po jej mieszanki z robustą. Linia 1882 oraz produkty linii Classic: od owocowych Mille i Espresso Dolce '900 do pełnych smaku Espresso Crema '800, poprzez kawy Espresso Ricco '700, Espresso Classico '600, aż po bezkofeinowy wariant Decaffeinated.

Przejęcia kaw przez Coca-Cola

To nie pierwsza kawa w ofercie Coca-Coli. W 2021 roku spółka Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie zawarła umowę dotyczącą zakupu Costa Express, będącego częścią Costa Coffee w Polsce.

- Kawa zajmuje coraz ważniejszą pozycję w ofercie 24/7 Coca-Coca HBC i mamy duże ambicje, by wzmacniać nasz udział w tej kategorii. Polska to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków kawy w ramach naszej Grupy i w tej części Europy. Nabycie biznesu Costa Express w Polsce umożliwi naszej firmie oferowanie kawy jeszcze szerszej grupie partnerów i konsumentów, a także dalszy rozwój Costa Express, m.in. dzięki wykorzystaniu skali naszej sieci dystrybucji i czołowej pozycji na rynku napojów_ – komentował wówcza Jaak Mikkel, General Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Polacy to kawosze

- Widzimy ogromny potencjał w kategorii kawy w Polsce. Ze strony konsumentów widać duże zainteresowanie zróżnicowaną ofertą oraz większą świadomość dotyczącą jakości kawy, różnych możliwości jej przyrządzania oraz okazji do jej picia. Costa Express to kolejna propozycja, która wzmacnia naszą pozycję na rynku napojowym i wpisuje się w nasze dążenie do dalszego rozszerzenia oferty w kategorii kawy w Polsce - dodawał wówczas Michał Proszewski, Coffee Business Development Manager w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

W 2020 r. Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie wprowadziła na polski rynek produkty Costa Coffee At Home. A potem rozwinęła go o brand Costa Express, który dostępny jest w kanałach HoReCa oraz w biurach.