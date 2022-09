Coca-Cola rusza z kampanią marketingową. Bilety na mecz do wygrania

Coca-Cola w aplikacji „Coke App”, na Facebooku oraz Instagramie i zachęca, by za ich pomocą i popularnych emotikonek pokazać, jak smakuje Coca-Cola Zero Cukru.

Z kolei 22. września, w ramach Trophy Tour by Coca-Cola, do Polski zawita na kilka dni Puchar Świata FIFA. Marka Coca-Cola w ramach kampanii „Piłka to Magia" zachęca do kibicowania w nadchodzących mistrzostwach FIFA World Cup Qatar 2022TM. Wydarzeniu towarzyszy kampania Coca-Cola „Believing is Magic".

23 września Puchar zostanie udostępniony i przedstawiony na PGE Narodowym. W tym dniu odbędzie się również mecz gwiazd piłki nożnej Polska-Portugalia.

Aby zdobyć bilet na mecz należy zarejestrować się w aplikacji Coke App i zebrać 3 punkty, które uzyska się po rejestracji kodów spod nakrętek Coca-Cola – punkty zostaną wymienione na bilet. Możliwość wejścia na mecz mają również dzieci powyżej 13 roku życia, które wyślą swoje zgłoszenie przez system Librus.

Działania marketingowe Coca-Cola na tegoroczny Trophy Tour będą obejmować współprace influencerskie, medialne, aktywacje konsumenckie, do których można zaliczyć wydarzenie, na którym powstanie strefa kibica. Wszyscy amatorzy sportu będą mogli zrobić sobie zdjęcie z Pucharem FIFA.

Za działania PR’owe Throphy Tour by Coca-Cola w Polsce, odpowiada Agencja Big Picture. Działania z sektora Public Affairs realizuje Kancelaria Łukasiewicz. Komunikacją wewnętrzną zajmuje się Agencja 24/7. Koordynacja działań eventowych została powierzona firmie Defacto. Agencja Fortis organizuje aktywacje konsumeckie.