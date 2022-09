Coca-Cola rusza z kampanią marketingową i rozszerza portfolio

Coca-Cola Zero Cukru #ZeroSłów to nowa kampania promująca wariant napoju w wersji bez cukru. Marka nową akcję dedykuje fanom Coca-Cola Zero Cukru, zapraszając ich do zabawy. W tym celu stworzyła kolorowe, zabawne efekty dostępne między innymi w aplikacji „Coke App”, na Facebooku oraz Instagramie i zachęca, by za ich pomocą i popularnych emotikonek pokazać, jak smakuje Coca-Cola Zero Cukru.