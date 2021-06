Coca-Cola traci przez Cristiano Ronaldo 4 mld dolarów. Chwilowy spadek?

Coca-Cola traci milardy na giełdzie, fot. fot. za YouTube/shutterstock

Coca-Cola bardzo boleśnie odczuła apel Cristiano Ronaldo o picie wody połączony z odsunięciem butelek coli. Firma straciła ponad 4 mld dolarów.

Cristiano Ronaldo w trakcie konferencji prasowej drużyny Portugalii odstawił stojące przed nim butelki Coca-Coli i zaapelował, by pić wodę zamiast słodkiego napoju jednego ze sponsorów mistrzostw. Gest gwiazdora wywołał prawdziwą lawinę na giełdzie.

Jak pisze Wprost.pl, akcje Coca-Cola Company w mgnieniu oka straciły 1,6 proc. (z 56,1 do 55,22 dolara za sztukę). Może się wydawać, że to niedużo, ale przy skali firmy okazało się, że jej wycena spadła przez to o 4 miliardy dolarów.

Firma z wyceny w wysokości 242 mld dolarów spadła na poziom 238 mld dol. Na chwilę przed konferencją wykres giełdowy zdecydowanie szedł w górę.

Zdaniem Wojtka Walczaka, strategy directora w agencji Plej, Coca Cola nie straci "nawet ułamka promila". - Firma zyskała po raz kolejny darmową ekspozycję w mediach, niezależnie od kontekstu, co już zresztą widać w internetowej dyskusji za pomocą memów. Każda taka dyskusja jest zawsze na plus dla tak masowej i popularnej marki. A sam Cristiano Ronaldo w moich oczach zyskał po raz kolejny +100 do sportowego profesjonalizmu i na pewno zyska na tym jego marka osobista, dając też pole do popisu ewentualnym innym markom, które chciałyby na tym wygrać coś dla siebie. Wynik tego starcia oceniam na 1:1, z delikatnym wskazaniem na Cristiano za genialne wykorzystanie kontekstu - mówi ekspert.

