Coca-Cola umożliwia klientom śledzenie dostaw w czasie rzeczywistym

Widoczność w czasie rzeczywistym sieci transportowej Coca-Cola HBC pozwoli firmie na dalszą poprawę wydajności logistyki, fot. mat. pras.

Shippeo, jeden z europejskich dostawców rozwiązań zapewniających widoczność transportu w czasie rzeczywistym, został wybrany przez Coca-Cola HBC do monitorowania na żywo widoczności transportu drogowego na całym rynku. W pierwszej fazie rozwiązanie wdrożono m.in. w Polsce.

Widoczność w czasie rzeczywistym sieci transportowej Coca-Cola HBC pozwoli firmie na dalszą poprawę wydajności logistyki – zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej – poprzez usprawnienie współpracy z przewoźnikami

Wdrożenie tego rozwiązania ma na celu poprawę poziomu usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów transportu. Będzie to możliwe dzięki skróceniu czasu oczekiwania, poprawie elastyczności i planowaniu zasobów.

– Każdego roku przewozimy do naszych klientów ponad 400 000 pełnych ciężarówek – mówi Valentin Radu, menedżer ds. technologii i automatyzacji logistyki w Coca-Cola HBC, dodając, że „skala i złożoność naszej działalności przekładają się na duże nakłady administracyjne związane z koordynacją z przewoźnikami. Obsługa sytuacji wyjątkowych jest w takiej sytuacji nadzwyczaj czasochłonna. Wdrażając rozwiązanie Shippeo w zakresie widoczności transportu w czasie rzeczywistym, dążymy do usprawnienia naszych operacji logistycznych, jednocześnie poprawiając terminowość dostaw do naszych klientów – dodaje.

– Platforma Shippeo wykorzystuje uczenie maszynowe do obliczania dokładnych ETA i innych statusów dostaw, które są automatycznie przekazywane w czasie rzeczywistym między naszymi dostawcami i klientami – kontynuuje Radu – zapewniając w ten sposób pełną przejrzystość oraz ograniczając ilość połączeń, e-maili i innych działań back-office. Dzięki temu nasze zespoły ds. administracyjnych mogą się skupić na aktywnościach o większej wartości dodanej i zarządzaniu wyjątkami.

Przeczytaj także: Netto rozpoczęło towarowanie magazynu przejętego od Tesco

Pierwsza faza implementacji projektu została zakończona, z ponad 60 wdrożonymi przewoźnikami i powiązanymi partnerami w Austrii, Rumunii, Polsce, Grecji, na Węgrzech i we Włoszech. Wskaźnik śledzenia osiągnął planowany próg i już teraz firma wykorzystuje analizę danych, aby poprawić poziom usług i uchwycić wzrost produktywności. Wdrożenie projektu będzie kontynuowane przez cały rok 2021 r., obejmując Bułgarię, Czechy, Słowację, Irlandię, Irlandię Północną, Szwajcarię i Ukrainę, a kolejne kraje zostaną wdrożone w 2022 r.