Coca-Cola wprowadza limitowaną edycję napoju Creations z Rosalią

Premierze Coca-Cola Zero Sugar Movement towarzyszy napisany na potrzeby kampanii najnowszy singiel Rosalíi zatytułowany "Lie Like You Love Me". Utwór jest piosenką, która zawiera wiele języków, w tym całą sekcję w języku angielskim. Nowy singiel posłuży jako ścieżka dźwiękowa do premierowego teledysku z udziałem Rosalíi.

Projekt nowego opakowania Coca-Cola Zero Sugar Movement utrzymany jest w kolorach różu i czerni z rysunkami, które piosenkarka naszkicowała podczas pierwszej degustacji napoju.

Dzięki specjalnym kodom QR, znajdującym się na kolekcjonerskich puszkach, fani zyskają dostęp do cyfrowego Coca-Cola Creations Hub. W jego ramach Coca-Cola pozwala na dostęp do zakulisowych materiałów z procesu nagrywania piosenki, quizu osobowościowego, w którym udzielone odpowiedzi służą personalizacji trójwymiarowego awatara w metaversum, a także film prezentujący tożsamość Rosalíi, aktywowany ruchem.



Nowa limitowana edycja produktów w ramach Coca-Cola® Creations będzie dostępna w Polsce w szerokiej dystrybucji już od 14 lutego. Ponadto w ramach kampanii marka przygotowała atrakcje dla konsumentów, o których poinformuje już wkrótce.