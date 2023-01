Coca-Cola wypuści na rynek Cola Phone, a Oreo ciastka z logo Xbox

Mukul Sharma - indyjski informator, podzielił się ze światem tą informacją na Twitterze. Telefon od Coca-Coli ma zadebiutować w tym kwartale. Na czerwonej obudowie ma widnieć duży logotyp Coca-Coli.

Prawdopodobne, że będzie to jeden z wariantów chińskiej marki Realme.

Współpraca Oreo i Xbox

Po ubiegłorocznych kampaniach Oreo z Lady Gagą czy Batmanem teraz czas na Xboxa. W limitowanej serii Oreo Original (w wersji 44 g i 176 g konsumenci znajdą na ciastkach 6 różnych emblematów odwzorowujących ikony przycisków na kontrolerze konsoli Xbox

Aby wziąć udział w loterii, należy kupić dowolne opakowanie ciastek Oreo, zachować paragon lub fakturę, uzupełnić formularz zgłoszeniowy na stronie loteriaoreo.pl i sprawdzić, czy udało się wygrać. Zgłoszenia do loterii możliwe są od 1 lutego do 30 kwietnia 2023. Do wygrania: nagroda główna - aż 100 000 zł oraz dwadzieścia konsoli Xbox Series S.

W kanałach digital trwa akcja promująca zakup limitowanej edycji Oreo i udział w loterii, działania PR w mediach społecznościowych oraz komunikację na nośnikach POS.