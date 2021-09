Coca-Cola z nową globalną platformą komunikacji

Coca-Cola zaprezentowała nową globalną filozofię marki i platformę Real Magic (Prawdziwa Magia), zachęcającą wszystkich do zwrócenia uwagi na to, co w każdym z nas, ludzi jest prawdziwie magiczne.

- Dotychczasowa obietnica marki – każdego dnia jednoczyć ludzi i podnosić ich na duchu – wciąż pozostaje aktualna. Co więcej, jeszcze lepiej dopasowuje się do świata, w którym dzisiaj żyjemy. Real Magic została zbudowana na bazie naszych doświadczeń z minionego półtora roku pandemii. Platforma uwzględnia sprzeczności, z którymi mierzą się nowe pokolenia, poszukując harmonii i więzi z innymi ludźmi w wirtualnym i podzielonym świecie. Marka Coca-Cola wierzy, że magię możemy odnaleźć tuż obok, gdy spotykamy się z innymi ludźmi, w nieoczekiwanych chwilach, które przemieniają codzienność w coś nadzwyczajnego - podaje firma.

– Coca-Cola to marka definiowana przez dychotomie: skromna, ale legendarna; autentyczna, ale tajemnicza; prawdziwa, ale magiczna – podkreślił Manolo Arroyo, dyrektor ds. Marketin­gu w The Coca-Cola Company. – Filozofia Real Magic opiera się na przekonaniu, że dycho­tomie mogą sprawić, by świat stał się ciekawszy – pełen niezwykłych ludzi, nieoczekiwanych możliwości i cudownych chwil. Jednocześnie filozofia ta opisuje sedno: Coca-Cola i jej smak to niemożliwy do opisania, jedyny w swoim rodzaju dotyk prawdziwej magii.

Real Magic, pierwsza od 2016 roku nowa globalna platforma marki Coca-Cola1, jest wdra­żana równolegle z odświeżoną identyfikacją wizualną, w tym nową wizją logotypu Coca-Cola, który będzie pojawiać się we wszystkich działaniach marketingowych. Logo Hug (Przytulenie), zainspirowane tym, jak wygląda znak towarowy na opakowaniach Coca-Cola, przesuwa jego zaokrąglony kształt ku górze na etykietach butelek i puszek – w taki sposób, by stworzyć wizualny podpis, który obejmie i utrwali magiczne momenty we wszystkich przekazach związanych z marką.