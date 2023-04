Coca-Cola z nową kampanią. Gigi Hadid ambasadorką marki

Przepis na prawdziwą magię z Coca-Cola

Najnowsza kampania Coca-Cola „Przepis na magię” została stworzona wokół uniwersalnej prawdy, że posiłki zbliżają ludzi oraz łączą ich ze sobą we wspólnym momencie, przeżyciach i doznaniach. Jej ambicją jest zainspirowanie konsumentów do spotkań czy to przy stole, czy na piknikowym kocu, a może grillu i dzielenia się wrażeniami nie tylko smakowymi, ale także bliskością innych osób.

– Jedzenie smakuje lepiej, gdy spożywamy je w dobrym towarzystwie. Wtedy nie ma znaczenia czy jesteśmy w domu, na pikniku, czy w restauracji. Liczy się obecność bliskiej osoby i celebracja chwil spędzonych razem. Wszyscy mamy swoje wspomnienia z rodzinnych obiadów lub przyjacielskich spotkań, którym towarzyszył smak Coca-Cola. Byliśmy wtedy szczęśliwi a nawet beztroscy. Nawiązując właśnie do tych momentów, nową kampanią chcemy przypomnieć, , że do bycia razem potrzeba naprawdę niewiele. Wystarczy: okazja, wspólny posiłek i Coca-Cola.- mówi Małgorzata Drąg, Senior Brand Manager The Coca-Cola Company Polska.

Najnowsza kampania opiera się nie tylko na przekonaniu o wartości wspólnych posiłków, ale także o roli kultowego napoju w życiu konsumentów. Wyniki badań przeprowadzonych wśród kupujących na całym świecie wskazują, że Coca-Cola umila czas spotkań, a według 86% ankietowanych marka i jej napoje sprawiają, że każdy posiłek staje się lepszy.

Coca-Cola zachęca do bliskości, fot. mat. pras.

Kampania „Przepis na magię” trwa przez cały rok, wskazując wiele okazji do spotkań przy wspólnych posiłkach i zimnej Coca-Cola począwszy od Majówki po święta Bożego Narodzenia. Zaangażowało się w nią ponad 500 influencerów z całego świata, w tym z Polski, którym przewodzi ambasadorka Gigi Hadid. Mama i miłośniczka jedzenia podkreśla, że „gotowanie to moja miłość. To przedłużenie mojej kreatywności. Nauczyłam się od mojego taty, że właśnie gotując, możemy wyrazić siebie i łączyć się z innymi”.

Zaplanowane wokół kampanii Coca-Cola działania marketingowe uwzględniają: reklamy emitowane w telewizji, kinie, internecie i social mediach; materiały OOH w największych miastach Polski; specjalne akcje angażujące klientów wybranych, warszawskich galerii handlowych; sponsoring programów kulinarnych w największych stacjach TV oraz współpracę z influencerami, których przepisy na magię z Coca-Cola będzie można obejrzeć w social mediach.