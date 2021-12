Coccodrillo podsumowuje rok: Optymalizacja sieci salonów i rozwój omnichannel

W 2022 roku rynek będzie rosnąć w dynamicznym tempie ok. 5 proc. i mimo niesprzyjających prognoz demograficznych, wzrastający dochód gospodarstw domowych przełoży się na wyższe wydatki rodziców na utrzymanie dzieci.

- Z roku na rok obserwujemy wzrost świadomości konsumentów, którzy wybierają dla swoich pociech artykuły wysokiej jakości, a unikają produktów niesprawdzonych. Poszerza się również grupa tzw. prosumentów, zwracających uwagę na pochodzenie produktu, wzornictwo, certyfikaty czy bezpieczeństwo. Nie należy zapominać też o tym, że konsumenci coraz chętniej wybierają przedmioty krajowych marek, wspierając tym samym rozwój rodzimej gospodarki. To wszystko, patrząc na sukcesywny wzrost segmentu rynku produktów dla dzieci, powinno napawać producentów optymizmem - uważa Paulina Żaczyk, p.o. kierownika marketingu Coccodrillo.

Coccodrillo w 2021 roku - obecność w mediach i podbój nowych rynków

Z doświadczeń oraz obserwacji marki Coccodrillo wynika, że na rozwój branży dziecięcej, w szczególności w obszarze online, znaczący wpływ mają media społecznościowe, a zwłaszcza aktywność influencerów parentingowych.

- Dlatego w naszych działaniach w mijającym roku nie mogło zabraknąć twórców internetowych. Dzięki influencerom trafiamy do odpowiednio dobranej, sprofilowanej grupy docelowej, przez co zwiększamy świadomość o brandzie wśród potencjalnych konsumentów. Nie bez znaczenia jest również coraz popularniejszy tzw. parentsharing, czyli udostępnianie przez rodziców zdjęć swoich dzieci i dzielenie się opiniami na temat produktów dla najmłodszych. Takie działania internetowe sprzyjają budowaniu rozpoznawalności Coccodrillo i mają znaczne przełożenie na sprzedaż, zarówno online, jak i offline. Również w 2021 roku położyliśmy większy nacisk na naszą obecność w mediach- wyjaśnia przedstawicielka Coccodrillo.

I dodaje: - Naszej marce zależy na nieustannym rozwoju - nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami. Na świecie oferta Coccodrillo dostępna jest w 230 punktach na trzech kontynentach: w Azji, Europie oraz Afryce. W mijającym roku uruchomiliśmy e-sklep w Rumunii oraz na Ukrainie. Dodatkowo ważnym osiągnięciem, nie tylko dla Coccodrillo, ale całej grupy CDRL S.A. jest otworzenie sklepu internetowego marki Lemon Explore, która oferuje odzież outdoorową kierowaną do dzieci.

Plany na rok 2022 - omnichannel, customer experience i CSR

Przyszły rok skupiony będzie wokół omnichannel i programu lojalnościowego. - Będziemy koncentrować się na rozwiązaniach, które zoptymalizują proces zakupowy oraz poprawią doświadczenia kupujących. Od początku naszej działalności jesteśmy marką nastawioną na klientów. Dbałość o nich to jeden z filarów naszej strategii marketingowej i sprzedażowej. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że z roku na rok wzrasta udział handlu online produktami dziecięcymi, co podkreśla raport firmy PMR, według którego ma on w 2026 roku sięgnąć 36,6 proc. całości sprzedaży. Dlatego już w 2021 roku połączenie sprzedaży online i offline było dla nas priorytetowe, a dzięki wdrażanej strategii rozwoju dokonaliśmy optymalizacji sieci salonów, zamykając nierentowne sklepy w szczególności w centrach handlowych i rozwinęliśmy omnichannel, zwiększając do 30 proc. udział sprzedaży internetowej - podsumowuje Paulina Żaczyk.

Coccodrillo to polska marka odzieży dla niemowląt i dzieci, działająca na rynku od 2003 roku i należąca do spółki CDRL S.A. Coccodrillo prowadzi sprzedaż poprzez sklep internetowy, a także za pośrednictwem salonów sprzedaży stacjonarnej. W Polsce są to prawie 250 sklepów. Na świecie oferta marki dostępna jest w 230 punktach.