Codziennie ponad 200 świeżych warzyw i owoców – nowa kampania Ryneczku Lidla

W codziennym świadomym odżywianiu warto pamiętać o tym, aby spożywać pięć posiłków dziennie oraz jeść co najmniej 0,5 kg warzyw i owoców w ciągu dnia. Lidl Polska zachęca klientów do sięgania po produkty roślinne, nieustannie poszerzając Wege Strefę Lidla czy ofertę Ryneczku Lidla. Sieć włącza do oferty produkty Vemondo, które są przeznaczone dla wegan, wegetarian oraz fleksitarian.

Świeże warzywa i owoce – ceny w Lidlu

Aby jeszcze bardziej zachęcić klientów do spożywania warzyw i owoców, Lidl Polska wystartował z nową kampanią promującą Ryneczek Lidla. W ramach jego asortymentu codziennie znajdziemy ponad 200 rodzajów świeżych warzyw i owoców. Co ważne, każdego dnia dostępne są także ciekawe promocje, dzięki którym kupimy owocowo-warzywny asortyment w jeszcze niższych cenach – np. poniedziałku 16 stycznia do środy 18 stycznia polskie pieczarki oferowane będą w cenie o 28% taniej – zapłacimy za nie tylko 4,99 zł/500 g/1 opak. (zamiast 6,99 zł). Z kolei za truskawki zapłacimy aż 40% taniej – 4,79 zł/250g/1 opak. (zamiast 7,99 zł).

Ponad 200 rodzajów warzyw i owoców w Lidlu

Obecnie na Ryneczku Lidla klienci codziennie mogą wybierać wśród 200 rodzajów świeżych warzyw i owoców. Część asortymentu posiada certyfikat BIO, czyli pochodzi z ekologicznych upraw.