Collabo OSHEE i Mata – lifestyle’owa linia napojów pojawi się w Żabce

„To dla nas bardzo ważne collabo pokazujące jakie tak naprawdę jest OSHEE. Nasza marka to nie tylko sport, ale przede wszystkim styl życia., a dlaczego MATA? To proste. Jego dzisiejsze ambicje sięgają daleko poza rymy i bity, więc uznaliśmy, że to będą najlepsze ręce, w które możemy oddać naszą markę, aby przedstawić ją młodemu pokoleniu w zupełnie nowym obliczu...” – mówi Tadeusz Czarniecki, dyrektor marketingu OSHEE.

Po wielu miesiącach prac nad produktem, designem i komunikacją, wspólnie z artystą i jego zespołem z dumą przestawiamy efekty - Oshee x Mata, czyli OSH33. Symbol dwóch trójek towarzyszy artyście od początku działalności - jego macierzysta ekipa nazywa się GOMBAO33 a profil na Instagramie to @33mata.

Nowe propozycje od Oshee

W czasie wymagającego procesu powstały dwie nowe receptury Love Potion, dla których inspiracją były… perfumy. Istotnym elementem kompozycji jest więc nie tylko smak, ale i zapach! Drugim istotnym komponentem jest aspekt funkcjonalny, do którego zgodnie z najnowszymi trendami zostały wykorzystane adaptogeny.

Najbardziej wymownym symbolem rewolucyjnego charakteru współpracy jest pierwsza w historii OSHEE ingerencja w logotyp. Zgodnie z trendem panującym w świecie mody, gdzie wielkie światowe marki zapraszają do swojego świata ambitnych twórców z różnych dziedzin lifestyle’u, również OSHEE zdecydowało się oddać swoje logo i elementy rozpoznawalnej identyfikacji wizualnej w ręce Maty. W efekcie powstał unikatowy logotyp OSH33, który tylko na pozór niewiele różni się od oryginału. W opozycji do tej subtelnej ingerencji w znak, reszta etykiety wygląda jak po akcji grafficiarzy. Nad zbalansowaniem wartości obu stron czuwał Mateusz Machalski - projektant z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i m.in. współautor identyfikacji wizualnej do płyty Maty „Młody Matczak”.

Co powstało w efekcie collabo OSHEE x Mata?

OSH33 Love Potion Rose – Honey 555ml – zawiera ekstrakt z ashwagandhy, która znana jest jako adaptogen uspokajający.

OSH33 Love Potion Blueberry – Jasmine 555ml – zawiera ekstrakt z żeń-szenia, który znany jest za swoich właściwości pobudzających, zwalczając zmęczenie i znużenie​.

Napoje zawierają mnóstwo witamin: niacynę (przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga zachować zdrową skórę​), witaminę B6 (pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego​), biotynę (przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego​) i witaminę B12 (pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego​).

Debiut Oshee i Maty będzie w Żabce

Oficjalnie produkty zadebiutują 16 sierpnia w sieci Żabka. Jednak najwierniejsi fani Maty mieli już okazję poznać smaki OSH33 Love Potion. Napój Rose – Honey był rozdawany podczas koncertu urodzinowego Maty na Torwarze w Warszawie (14 lipca br.), a Blueberry - Jasmine przed jednym z festiwali muzycznych w Kołobrzegu, na którym występował artysta. Oba napoje od kilku tygodni są traktowane jako białe kruki i można na nie trafić na popularnych portalach sprzedażowo-aukcyjnych w kolekcjonerskich cenach.

Pojawieniu się produktów w sprzedaży towarzyszyć będzie kampania promocyjna. Także w tym wątku aktywny udział brał Mata, który jest bohaterem oryginalnego spotu reklamowego, składającego się zarówno z fragmentów wygenerowanych komputerowo i jak i ujęć filmowych. W tle dynamicznego filmu usłyszmy z kolei zwrotkę artysty z utworu „Kiedy płaczesz użyj wycieraczek”. Za realizację filmu odpowiadają Alex Pak oraz Michał „Enzym” Niedźwiedzki wraz z kolektywem UFOSLIDE, a wsparcia produkcyjnego udzielił dom produkcyjny SHOOTME, natomiast planowaniem i zakupem mediów zajął się Mediahub.