Colliers wprowadza usługę zakupu energii dla właścicieli nieruchomości komercyjnych

Colliers uruchamia nową usługę - Energy Advisory

Usługi, które zespół Energy Advisory oferuje właścicielom nieruchomości, łączą trzy obszary działalności: doradztwo w zakresie zakupu energii elektrycznej (energy care), tworzenie długoterminowej strategii zakupu zielonej energii oraz zrównoważony rozwój, a w jego ramach m.in. opracowanie strategii dekarbonizacji wraz z optymalizacją kosztów zużycia energii elektrycznej.

- Rozwój szeroko pojętego doradztwa energetycznego dla właścicieli budynków, którymi już zarządzamy, a także dla wszystkich firm poszukujących oszczędności i rozwiązań do zrównoważonego rozwoju, jest naturalną kontynuacją naszej filozofii, aby robić to, co słuszne dla naszych klientów, pracowników i społeczności. Wiemy, że w szybko zmieniającej się rzeczywistości rynku sprzedaży energii potrzebne są strategiczne spojrzenie na ESG i nowe kompetencje, aby jak najskuteczniejszej realizować cele optymalizacji kosztowej i dekarbonizacji – mówi Agnieszka Krzekotowska, senior partnerka stojąca na czele Działu Zarządzania Nieruchomościami w Colliers.

Wiele czynników sprawiło, że pozyskiwanie energii stało się jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoją dziś firmy. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała zakłócenia w łańcuchach dostaw energii oraz wpłynęło znacząco na cenę prądu, która od IV kwartału 2021 roku wzrosła w Polsce średnio trzyipółkrotnie.

Nieruchomości komercyjne a dekarbonizacja

Ponadto w styczniu 2023 r. weszła w życie unijna dyrektywa dotycząca raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), która zobowiązuje około 50 000 firm w całej Europie do informowania o swoim śladzie węglowym i ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 62% do 2030 r. w sektorach objętych systemem ETS (Emissions Trading System). Dodatkowo w ramach reformy unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) branża nieruchomości komercyjnych stanie się jego częścią od 2027 roku.

- Plany dekarbonizacji UE, obok rosnących cen energii, stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Ich celem jest zarządzanie i minimalizacja zużycia energii w procesie wznoszenia i eksploatacji budynku. Przekroczenie dopuszczalnych norm będzie skutkowało dodatkowymi kosztami. Nasi wewnętrzni eksperci mogą pomóc klientom w optymalizacji jej cen i podjąć pierwsze kroki w kierunku produkcji prądu na własne potrzeby. Ponadto w ramach nowej usługi doradzamy klientom w dostosowaniu umów zakupu energii, wyborze modelu kontraktowania zielonej energii, zgodnie z ich profilem zużycia prądu, a także w pozyskaniu informacji na temat generowanego śladu węglowego - wyjaśnia Dariusz Chrzanowski, dyrektor Działu Energy Advisory w Colliers.