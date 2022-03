Columbus Polska chce zebrać 1,7 mln zł w kampanii crowfundingowej

Środki te firma planuje przeznaczyć na poszerzenie asortymentu, rozwój aplikacji na smartfony oraz cyfrowych rozwiązań służących personalizowaniu kawy, a także ekspansję na rynkach zagranicznych. –Działając jako Columbus Coffee, w ciągu 10 lat firma osiągnęła sprzedaż kawy w segmencie HoReCa na poziomie przekraczającym 100 ton, generując obrót rzędu 43 mln zł.

Raport INSE Research „Rynek kawy” z 2020 roku szacuje jego wartość na ok. 6 mld zł. Przeciętny Polak wypija 95 l kawy rocznie, a w jej spożyciu Polska zajmuje 11. miejsce na świecie. Według GfK w pierwszym półroczu 2020 wydatki gospodarstw domowych na kawę wyniosły 1,54 mld zł i były o ponad 7 proc. większe niż rok wcześnie, rośnie sprzedaż kawy ziarnistej (ponad 28 proc. wg danych GfK).

- Uruchomiliśmy już sklep internetowy i jesteśmy na ukończeniu aplikacji zakupowej, którą za jakiś czas uzupełni „konfigurator smaku” umożliwiający dobranie ulubionego gatunku czy mieszanki – zapowiada Tomasz Weczer, współtwórca marki Qethereal i prezes zarządu Columbus Polska SA.

Z początkiem 2022 roku do struktur Columbus Polska S.A. dołączył Piotr Jaskulski – manager zarządzania i sprzedaży specjalizujący się w rynku HoReCa oraz branży spożywczej. W spółce będzie pełnił rolę CEO, odpowiadając za proces sprzedażowy na rynku B2B, budowę sieci handlowej oraz rozwój marki kawy Qethereal. Do końca ubiegłego roku pełnił funkcję CEO spółki Eurofoods Gastro (wynik za 2021 - 24 mln PLN) zarządzając rozwojem przedsiębiorstwa w obszarze FMCG i HoReCa.

Spółka Columbus Polska zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą na rynki europejskie kawy oraz herbaty. Założona pod koniec 2020 roku firma zadebiutowała na polskim rynku z marką Qethereal w listopadzie 2021. Marka oferuje do sprzedaży kawy single origin oraz blended. Oferta kierowana jest do klientów indywidualnych i branży HoReCa, a sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego oraz sieci przedstawicieli handlowych. W Hiszpanii działa pierwszy zagraniczny podmiot należący do Columbus Polska S.A.